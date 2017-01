"Golden Globes 2017" mit Priyanka Chopra Party im heißen Kleid mit Bollywood-Kollegin 09.01.2017 15:29 Uhr / es

Sie selbst stand nicht auf der Nominierungsliste, trotzdem war Priyanka Chopra bei den "Golden Globes 2017" der Hingucker. Die indische Schönheit schlug in einem tief ausgeschnittenen Kleid auf der Party der Preisverleihung auf und hatte dabei einen bekannten Bollywood-Costar im Schlepptau.

Bei den "Golden Globes 2017" waren Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) die klaren Gewinner des Abends. Für ihre schauspielerische Darbietung im Musical-Film "La La Land" wurden die beiden als bester Hauptdarsteller beziehungsweise als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Im Anschluss an die Preisverleihung sorgte allerdings ein Star für Gesprächsstoff, der noch nicht mal für einen Award nominiert war: Priyanka Chopra (34). Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in Bollywood bekannt wurde, zog in einem goldfarbenen "Ralph Lauren"-Glitzerkleid mit atemberaubend tiefem Dekolleté alle Blicke auf sich.

Wie aktuelle Bilder zeigen, war Priyanka Chopra bei der Aftershow-Party der "Golden Globes 2017" allerdings nicht alleine. Deepika Padukone (31), ebenfalls eine der großen Leinwand-Stars in Indien, tauchte ebenfalls bei der Trophäen-Gala auf. Wie Bollywood-Kollegin Priyanka Chopra schlüpfte Padukone in ein Dress von "Ralph Lauren", allerdings ließ sie durch die gelbe schulterfreie Robe nicht so tief blicken.

Während Deepika Padukone in der US-amerikanischen Traumfabrik weitestgehend unbekannt ist, hat sich Priyanka Chopra dank ihres Engagements in der Serie "Quantico" bereits einem Namen in Hollywood machen können. 2016 wurde die 34-jährige Schönheit für ihre Rolle als Agentin Alex Parrish sogar in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer neuen TV-Serie" mit dem "People's Choice Award" ausgezeichnet. Auch wenn es noch nicht für eine Nominierung bei den "Golden Globes 2017" ausgereicht hat, wird man Priyanka Chopra in Zukunft sicherlich noch öfter auf der einen oder anderen Preisverleihung sehen – und zwar nicht nur als betörend schönen Partygast.