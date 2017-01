"Golden Globes 2017"-Moderator Jimmy Fallon Witzige Ryan-Gosling-Parodie 09.01.2017 16:02 Uhr / sk

Jimmy Fallon hat die "Golden Globes 2017" mit einem musikalischen Angriff auf die Lachmuskeln eröffnet. Im Visier des 42-Jährigen: "La La Land" und Ryan Gosling.

Moderator Jimmy Fallon (42) führte Sonntagnacht im Beverly Hilton in Beverly Hills durch die "Golden Globes 2017" und eröffnete die große Preisverleihung mit einer komischen Parodie. Viele Nominierte und noch mehr Stars schlossen sich singend dem Opener an und nahmen die Filmwelt auf die Schippe. Im Fokus standen insbesondere Ryan Gosling (36) und die Musical-Romanze "La La Land".

Der Einspieler beginnt mit einem verzweifelten Jimmy Fallon, der auf dem roten Teppich im Stau steht und aus einer Limousine heraus sein Leid besingt. Alle Stars seien schon bei den "Golden Globes 2017" und würden nur auf ihn warten. Schnell stimmen Nicole Kidman (49) und Amy Adams (42) in berühmter Musical-Manier mit ein.

Der Cast von "The People v. O.J. Simpson" spielt auf die Rassismus-Diskussion bei den vergangenen "Oscars" an und trällert, dass bei den "Golden Globes 2017" nicht alle Nominierten weiß seien. Sogar John Travolta (62) lässt sich zu einer flotten Tanzeinlage hinreißen. Einige Kameraschwenks weiter erzählt Rami Malek (35), er habe die Festplatte von Jimmy Fallon gehackt. "Wenn die Fotos an die Öffentlichkeit kommen, bist du tot!", so der "Mr. Robot"-Star.

Nicht fehlen darf Kit Harington (30), der zunächst – in Anlehnung an seine Rolle als Jon Snow in "Game of Thrones" – aus dem Schlaf gerissen wird und zum Leben erwacht. Einen großen Auftritt haben die Kids aus "Stranger Things", die eine Rapeinlage hinlegen und ein Geheimnis verraten: "Barb ist noch am Leben!"

Kurz darauf wird es ruhiger und Jimmy Fallon sitzt am Piano, wie Ryan Gosling in "La La Land". "Deadpool"-Star Ryan Reynolds (40) pfeift auf dem Klavier liegend mit und spuckt Jimmy ein Pfefferminz-Bonbon in den Mund, während dieser über einen Raum voller betrunkener Film- und TV-Stars singt.

Vom Piano geht es direkt zu Justin Timberlake (35) und eine imaginäre Treppe hinauf. Nach einem kurzen Tänzchen im Kosmos und einem motivierenden Gespräch mit dem Sänger, findet Jimmy Fallon endlich die Bühne. Die "Golden Globes 2017" können losgehen.