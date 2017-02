Grammy®s 2017 mit Beyoncé Schwangerschaft zwingt zu Last-Minute-Änderungen 08.02.2017 18:04 Uhr / es

Bei den Grammy®s 2017 soll auch Beyoncé auf der Bühne stehen. Doch wie aktuelle Fotos beweisen, ist der Superstar gerade ziemlich schwanger und das auch noch mit Zwillingen. Ist der Auftritt der Sängerin nun in Gefahr?

Wie "TMZ" berichtet, wird Beyoncé (35) bei den Grammy®s 2017 zwar sehr wahrscheinlich auftreten, jedoch nicht mit der ursprünglich geplanten Performance. Jeden Tag gäbe es neue Last-Minute-Änderungen an dem Gig. Der Grund: Die Schwangerschaft des ehemaligen "Destiny's Child"-Stars soll laut einer Quelle des Portals noch viel weiter fortgeschritten sein, als aktuelle Bilder vermuten lassen. "Beyoncé ist sehr schwanger", zitiert die Seite die Quasselstrippe, die auch wissen will, dass sich sogar erst am Abend vor den Grammy®s 2017 final entscheiden soll, ob der Auftritt überhaupt stattfindet.

Sollte Beyoncé Knowles ihre Show bei der Preisverleihung durchziehen, müssen sich Fans auf eine langsame Bühnen-Performance einstellen. "Beyoncé hat klargemacht, dass sie es sich leichter machen wird als gewöhnlich." Als Ausgleich dafür plane die Frau von Jay Z (47) den Einsatz eines "aufwendigen Digital-Screens", der für ordentlich Action sorgen soll. Außerdem werde es einige Überraschungsgäste geben, sodass die Fans auf alle Fälle auf ihre Kosten kommen.

Während die Veranstalter der Grammy®s 2017 also noch guten Grund haben, auf eine tolle Show von Beyoncé zu hoffen, dürften die Organisatoren des "Coachella Festivals" angesichts dieser Neuigkeiten ziemlich ins Schwitzen geraten. Immerhin findet das erst im April statt – und auch dort soll Beyoncé eigentlich auftreten. Bisher hat sich die Sängerin nicht offiziell zu ihren Plänen geäußert und wie "Hollywood Life" erfahren haben will, gibt es auch keinen Plan B, falls der schwangere Star seinen Auftritt absagen sollte.