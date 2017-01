"Grey's Anatomy"-Ex Katherine Heigl Krasse Gewichtszunahme in Schwangerschaft 30.01.2017 17:36 Uhr / cb

Eigentlich könnte es der ehemaligen "Grey's Anatomy"-Schönheit Katherine Heigl momentan nicht besser gehen. Sie hat ihr erstes Baby zur Welt gebracht und schwebt im Elternglück. Doch jetzt hat sie mit neuen Problemen zu kämpfen: Die Schauspielerin hat einige Kilos dazugewonnen.

Dass Frauen in einer Schwangerschaft an Gewicht zulegen, ist nichts Neues. So erging es auch der ehemaligen "Grey's Anatomy"-Beauty Katherine Heigl (38). Wie viel sie wirklich in einer Schwangerschaft zunehmen würde, war ihr aber offensichtlich nicht bewusst, wie sie jetzt im Gespräch mit dem "People Magazine" offenbart. "Ich habe 40 Pfund [18 Kilo] zugenommen", spricht die Schönheit offen und ehrlich.

Auch wenn es normal ist, während der Schwangerschaft zuzulegen, nagt es offensichtlich an dem Selbstbewusstsein der Schauspielerin, die doch immer wieder für ihr Äußeres bewundert wird. "Es ist hart für eine Schauspielerin, die ihr gesamtes Leben gegen Extrapfunde kämpft", gesteht sie und blickt dennoch positiv in die Zukunft. Die ersten Kilos würden mit dem Stillen bereits purzeln. Ein toller Prozess, der so ganz natürlich abläuft und der ehemaligen "Grey's Anatomy"-Darstellerin den Gang auf die Waage erleichtert: "Schon nach anderthalb Wochen Stillen habe ich so viel abgenommen, dass ich wieder runterfahren kann."

Doch insbesondere während der Schwangerschaft habe Katherine Heigl das regelmäßige Wiegen beim Arzt verflucht. Ständig war sie regelrecht schockiert, wie viel die Waage anzeigte – und dass immer wieder neue Kilos hinzukamen. Doch natürlich stand all das dem Mutterglück nicht im Wege. Jetzt, da das Söhnchen das Licht der Welt erblickt hat, strahlt sie über beide Ohren. Was sie nun zu tun hat, weiß die Schönheit schon. Mit ihrem Mann hat sie bereits zwei Adoptivtöchter. Dass die Familie nun durch ein leibliches Kind erweitert wird, schweißt allesamt fest zusammen. Erst kürzlich teilte Katherine Heigl ein Bild von ihrem Mann auf Instagram, der den kleinen Jungen an seine Brust hält – ein absolut niedliches Team.