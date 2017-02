"Grey's Anatomy" nach Staffel 13 Serien-Aus für Jerrika Hinton? 01.02.2017 09:29 Uhr / sk

Traurige Nachrichten für alle "Grey's Anatomy"-Fans: Nach Staffel 13 wird Stephanie Edwards alias Jerrika Hinton das "Grey Sloan Memorial Hospital" vermutlich verlassen. Der Grund: Ein neues Projekt könnte ihr Serien-Aus bedeuten.

"Grey's Anatomy" und eine neue Serie könnten am Ende zu viel für Jerrika Hinton (35) werden, die seit vier Jahren in der beliebten Krankenhaus-Serie als Dr. Stephanie Edwards vor der Kamera steht. Daher muss sie sich offenbar entscheiden, wie das Portal "TVLine" spekuliert. Das Resultat: Nach Staffel 13 wird Hinton vermutlich das Skalpell niederlegen und sich vollends ihrem neuen Projekt widmen.

An der Seite von Holly Hunter (58) und Sosie Bacon (24) wird Jerrika Hinton demnach in einer bisher unbetitelten US-Serie eine Rolle nach Staffel 13 übernehmen. Zur Story ist bislang nur so viel bekannt: Die Show handelt von einer multikulturellen Familie mit vier erwachsenen Kindern – ein leibliches und drei adoptierte. Die "Grey's Anatomy"-Aktrice wird demnach den Part der Adoptivtochter Ashley übernehmen, die in den USA als Tochter somalischer Flüchtlinge geboren wurde. Nach dem Tod ihrer Mutter wird sie schließlich von der Patchwork-Family aufgenommen.

Das Besondere an der neuen Serie: Die Beziehung der Multikulti-Familie wird auf die Probe gestellt, als eines der Kinder beginnt, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen können. Klingt ganz danach, als betritt Jerrika Hinton nach ihrem "Grey's Anatomy"-Aus mysteriöses Terrain. Doch bedeutet das neue Engagement tatsächlich das Ende für Stephanie Edwards? Ihr Ausstieg wurde bisher jedenfalls nicht bestätigt. Wie es nach Staffel 13 mit der Ärzte-Sendung weitergeht, ist bislang ebenfalls unklar.

Eine 14. Season wurde nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Doch die Chancen auf weitere "Grey's Anatomy"-Dramen stehen gut. Produzentin Shonda Rhimes (47) zeigte sich zuletzt zuversichtlich, was eine Zukunft ihrer Show angeht. Ob es im Finale der Staffel 13 dann heißt, Abschied von Dr. Edwards zu nehmen, wird sich allerdings noch zeigen müssen.