"Grey's Anatomy" Staffel 13 Arizona im Liebeswirrwarr 06.01.2017

Achtung, Spoiler! Nach dem packenden "Grey's Anatomy"-Midseason-Finale der Staffel 13 steckt Arizona mitten im Liebeschaos. Mit ihrem Flirt Eliza Minnick könnte die Blondine eigentlich nicht glücklicher sein, wäre da nicht die Tatsache, dass die Richard Webber aus dem Krankenhaus vertreiben will.

Nach der schmerzlichen Trennung von Callie ist die "Grey's Anatomy"-Kinderchirurgin Arizona Robbins endlich wieder bereit für eine neue Romanze. Ihre neue Kollegin Eliza Minnick hat es ihr in Staffel 13 angetan. Doch schnell findet sich das Serien-Alter-Ego von Jessica Capshaw (40) in einer Zwickmühle wieder. Der Grund: Ihr Flirt will Dr. Richard Webber aus dem "Grey Sloan Memorial Hospital" verdrängen – der Liebeswirrwarr ist komplett. Denn sie kann ihre Gefühle für Eliza nicht einfach leugnen, zeitgleich ist sie aber auch Webber loyal. Was soll sie nun tun?

"Solange Eliza in irgendeine Art und Weise Richard Webber vertritt, ablöst oder gefährdet, ist Arizona nicht in der Lage, irgendetwas Neues und Aufregendes zu wagen, ohne sich dabei schuldig zu fühlen", erklärt die "Grey's Anatomy"-Aktrice Jessica Capshaw im Gespräch mit "TVGuide". "Sie denkt sich: 'Echt jetzt? Muss ich mit das entgehen lassen? Das ist mies.'" Könnte es also sein, dass die junge Ärztin auf ihr Herz in Staffel 13 hört und Dr. Webber mehr oder weniger in den Rücken fällt? Das will die Schauspielerin erst einmal nicht verraten.

Doch nicht nur in puncto Liebe gibt es in der zweiten Hälfte der Staffel 13 Chaos, auch Alex Karev muss weiterhin um seine Karriere bangen. Laut Jessica Capshaw habe Karev noch einen sehr steinigen Weg vor sich, insbesondere, was seine Karriere in der Klinik betrifft. Und auch Amelia und Owen müssen in "Grey's Anatomy" eine weitere Hürde überwinden. Da die Schwester von McDreamy erfahren musste, dass sie keine Kinder kriegen kann, verließ sie ihren Gatten. Doch der hat davon genug, erklärt Kevin McKidd (43): "Es kommt eine Zeit, in der es genug ist. Sie wäre fast eine Ausreißer-Braut auf der Hochzeit gewesen und nun läuft sie schon wieder davon. Diese Art von On/Off kann so nicht für immer weitergehen."