"Grey's Anatomy" Staffel 13: Ein Baby für Jo und Alex? © Facebook/GreysAnatomy

Seit "Grey's Anatomy"-Mimin Camilla Luddington ihre Schwangerschaft verkündete, rätseln die Fans, ob auch ihr TV-Charakter Jo in Staffel 13 mit einer frohen Botschaft aufwarten wird. Nun sprach die Aktrice erstmals selbst über die Zukunft ihres Serien-Alter-Egos.

In einem Interview mit "TVLine" verriet die "Grey's Anatomy"-Schöne, dass es nicht geplant sei, dass Jo in Staffel 13 schwanger werde. Dafür hat die Ärztin mit dem Drama rund um Alex und DeLuca aka Justin Chambers (46) und Giacomo Gianniotti (27) zurzeit schlicht zu viel um die Ohren. "Momentan verstecken sie es [den Babybauch der Schauspielerin] definitiv", so Camilla Luddington (33). "Der Kampf hat gerade erst begonnen."

Doch die "Grey's Anatomy"-Darstellerin ist sich ebenso bewusst, dass Showrunnerin Shonda Rhimes (47) eine Vorliebe für dramatische Wendungen hat. Somit liegt ein Baby für Jo und Alex durchaus im Bereich des Möglichen. Schließlich ist Staffel 13 längst noch nicht abgedreht. Mehrere Monate sollen die Arbeiten noch andauern. "Wir haben noch eine Menge Folgen vor uns diese Season und diese Dinge können uns in einer Tischlesung anspringen. Deshalb kann ich wirklich nicht sicher sagen, ob es so bleibt", erklärte Camilla Luddington.

Bekommt Jo ausgerechnet in der turbulentesten Zeit ihres Lebens ein Kind? Und was wird Alex dazu sagen? Schließlich muss Karev in Staffel 13 nach seiner Prügelattacke gegen DeLuca voraussichtlich hinter Gitter. Um zu erfahren, wie es weitergeht, müssen sich die Fans der Erfolgsshow wohl noch eine Weile gedulden. "Grey's Anatomy" kehrt in den USA am 26. Januar aus der Winterpause zurück auf die Mattscheibe. Wie es dann mit Jo und Alex weiterläuft, bleibt abzuwarten.