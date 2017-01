"Grey's Anatomy" Staffel 13 Mit Schockmomenten aus der Winterpause zurück 27.01.2017 13:20 Uhr / wa

Achtung, Spoiler! Staffel 13 von "Grey's Anatomy" ist zurück und die zweite Hälfte der Season startete direkt mit einer alles andere als gewöhnlichen Folge durch. Im Fokus standen lediglich drei Charaktere – und die mussten sich auf Einiges gefasst machen.

Zu Beginn der Winterpremiere von Staffel 13 waren sich die "Grey's Anatomy"-Ärztinnen Arizona, Miranda und Jo noch sicher, dass sie bald "nur einen weiteren Patienten" vor sich haben würden – zumindest wollten die drei Frauen sich dies auf dem Weg ins Hochsicherheitsgefängnis einreden. Dort angekommen sollten sie einer Insassin im Teenageralter dabei helfen, ihr Kind zu gebären. Doch spätestens als die 16-jährige Gefangene namens Kristin auf die Gefängnis-Doktorin losging und dieser die Finger brach, revidierte das Trio seine Meinung.

Ähnlich schockierend war das Statement von Kristins Mutter. Diese weigerte sich, ihrer Tochter bei der Geburt beizustehen und verkündete kaltherzig, sie habe nicht vor ihr Enkelkind für Besuche ins Gefängnis zu bringen. Ihre kriminelle Tochter solle keinen Zugang zu dem Baby haben. Eine Entscheidung, die selbst die sonst so abgebrühten "Grey's Anatomy"-Protagonisten in Staffel 13 sprachlos machte. Jo quittierte diesen Mangel an Mitgefühl schlicht mit dem Kommentar: "Ich hasse Menschen." Schließlich war es ausgerechnet Miranda, die Kristin bei der Geburt beistand und die Hand der Insassin hielt.

Auf dem Weg musste schließlich Jo einen emotionalen Schlag einstecken. Miranda berichtete ihrer Kollegin, dass Alex am Abend zuvor vorbeikam, um sie zu sehen und ihr zu sagen, dass er sich auf die gerichtliche Einigung einlassen würde – und somit ins Gefängnis geht. Eine Nachricht, die Jo offenbar prompt auf den Magen schlug, denn sie ließ Arizona umgehend anhalten und übergab sich. Als sie wieder zurück ins Auto stieg, reagierte sie auf Arizonas Nachfrage, ob es ihr gut gehe, nur unwirsch mit: "Fahr das Auto." Ist Jo in Staffel 13 etwa tatsächlich schwanger? Passen würde es, denn wie eingefleischte "Grey's Anatomy"-Fans wissen, erwartet auch Mimin Camilla Luddington (33) zurzeit ein Baby.