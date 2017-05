"Grey's Anatomy" Staffel 13 Neuer Streit zwischen Owen und Amelia? 09.03.2017 11:01 Uhr / or

Die Beziehung der beiden "Grey's Anatomy"-Stars war noch nie einfach. Doch in Staffel 13 scheinen sich die Probleme einmal mehr zuzuspitzen. Werden Owen und Amelia endlich eine Lösung finden oder kommt es in der nächsten Folge erneut zu einem heftigen Streit, der alles beenden könnte?

Achtung, Spoiler! Derzeit läuft es mal wieder nicht so gut beim "Grey's Anatomy"-Pärchen Owen und Amelia – gespielt von Kevin McKidd (43) und Caterina Scorsone (35). Die Ärztin zog nach einer heftigen Krise in Staffel 13 wieder zu Freundin Meredith alias Ellen Pompeo (47). Bedeutet dies das Aus für die Beziehung der beiden? Nachdem Amelia dachte, dass sie schwanger sei und später erleichtert feststellte, dass sie kein Baby erwartet, begann die Stimmung zwischen ihr und Owen zu kippen. Denn der Frauenschwarm möchte unbedingt Kinder haben. Für Amelia kommt das aber allem Anschein nach nicht in Frage.

Dass die nächste "Grey's Anatomy"-Folge aus Staffel 13 entscheidend werden könnte, verrät der nun veröffentlichte Teaser. Darin heißt es: "Diane Pierce kehrt ins Grey Sloan zurück, aber Maggie weiß immer noch nicht, warum sie dort ist. Owen und Amelia sprechen über ihre Probleme, während sie gemeinsam an einem Trauma-Fall arbeiten, und Baily versucht, ihre Beziehung zu Richard zu kitten." Klingt zunächst nicht wirklich dramatisch und eher positiv für die Zukunft von Amelia und Owen. Doch eingefleischte Fans wissen, dass sie mit allem zu rechnen haben. Auch die Promo-Bilder zeigen statt eines ruhigen Gespräches eine eher hitzige Diskussion.

Amelia und Owen sind aber nicht die Einzigen, die in Staffel 13 von "Grey's Anatomy" mit Problemen zu kämpfen haben. Bisher weiß Maggie alias Kelly McCreary (35) nicht, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt ist. Doch irgendwann muss Diane ihr reinen Wein einschenken, bevor sich einer von Maggies Kollegen verplappert. Ihr stehen schwere Zeiten und vielleicht ein großer Verlust bevor.