Achtung, Spoiler! Als ginge es in Staffel 13 von "Grey's Anatomy" nicht bereits genug drunter und drüber für die Serien-Ärzte, kündigt sich nun offenbar noch ein kleines Familiendrama an. Maggies Mutter soll schon bald erstmals zu sehen sein und dem "Grey Sloan" einen Besuch abstatten.

Der Grund für das Debüt von Maggies Adoptivmutter Diane in Staffel 13 ist den "Grey's Anatomy"-Anhängern bislang nicht bekannt. Wer allerdings in die Rolle der Ärzte-Mama schlüpft, enthüllte jetzt "Entertainment Weekly" mit ersten Schnappschüssen der Darstellerin am Set. LaTanya Richardson Jackson (67) wird den Part von Maggies Mama übernehmen und voraussichtlich am 9. Februar erstmals im US-Fernsehen zu sehen sein. Dann wird sicherlich auch LaTanyas Ehemann im echten Leben vor dem Fernseher sitzen: Hollywood-Größe Samuel L. Jackson (68).

Anders steht es um Dianes Ehe bei "Grey's Anatomy" bestellt. Kürzlich wurde bekannt, dass Maggies Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen. Gut möglich, dass Dianes Besuch in Staffel 13 somit mit ihrer Trennung zusammenhängt. Schließlich war Maggie zunächst untröstlich, als sie von der Scheidung ihrer Eltern erfuhr. Was Diane ihrer Tochter nun zu sagen hat, bleibt abzuwarten.

Dramatisch könnte es in Staffel 13 auch für Jo werden. Da Mimin Camilla Luddington (33) schwanger ist, rätseln die "Grey's Anatomy"-Anhänger ausgiebig darüber, ob auch ihr Charakter Jo bald mit Babybauch zu sehen sein wird. Diese Wendung wäre äußerst pikant, schließlich muss der mögliche Kindesvater Alex nach seiner Prügelattacke gegen DeLuca aller Voraussicht nach hinter Gitter. Was die TV-Ärzte wirklich erwartet, erfahren die Fans ab dem 26. Januar. Dann startet Staffel 13 von "Grey's Anatomy" in den USA mit neuen Folgen durch.