"Grey's Anatomy" Staffel 13 Serien-Aus für Ellen Pompeo? 30.01.2017 11:38 Uhr / sk

Jetzt per E-Mail teilen

Seit 13 Jahren bereits ist Ellen Pompeo das Aushängeschild von "Grey's Anatomy". Ohne die engagierte Ärztin Meredith Grey ist die Krankenhausserie kaum vorstellbar, doch jetzt winkt offenbar ein Jobwechsel. Bedeutet dieser womöglich ihr Aus nach Staffel 13?

Zum Glück können "Grey's Anatomy"-Fans aufatmen: Ellen Pompeo (47) wechselt zwar kurzzeitig das Fach, doch ihrer Serie bleibt sie in jedem Fall erhalten. Laut "TV Line" wird die Schauspielerin im Frühjahr nämlich bei einer Folge Regie führen, was der verantwortliche Sender ABC auch bestätigt hat. Im Februar soll die Episode produziert werden und später in der aktuellen Staffel 13 ausgestrahlt werden.

Somit lässt sich vermuten, dass Ärztin Meredith Grey zumindest in dieser Episode nicht allzu viel zu tun bekommen wird, schließlich werden die Fähigkeiten von Ellen Pompeo dann hinter der Kamera benötigt. Mit diesem Jobwechsel tut es die 47-Jährige vielen ihrer "Grey's Anatomy"-Kollegen gleich. Chandra Wilson (47) beispielsweise, in der Serie als Krankenhaus-Urgestein Dr. Miranda Bailey zu sehen, hat bereits bei diversen Folgen Regie geführt. Auch Kevin McKidd (43) alias Dr. Owen Hunt, seit 2008 bei "Grey's Anatomy", hat sich in einigen Folgen als Regisseur hervorgetan und zählt mittlerweile zum festen Regieteam von Serienschöpferin Shonda Rhimes (47).

Nicht nur beruflich, auch in privater Hinsicht scheint es für Ellen Pompeo derzeit rund zu laufen. Erst Ende des letzten Jahres wurde die "Grey's Anatomy"-Darstellerin zum dritten Mal Mutter. Gemeinsam mit Ehemann Chris Ivery (49) hat sie bereits die siebenjährige Stella und die zweijährige Sienna. Söhnchen Eli Christopher, der genau wie die kleine Sienna per Leihmutterschaft zur Welt kam und somit keine Auswirkungen auf Staffel 13 der Krankenhausserie hatte, komplettiert nun die glückliche Familie. Auf Instagram teilt die Familie gelegentlich Videos und zuckersüße Fotos von ihrem Baby.