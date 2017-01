"Grey's Anatomy" Staffel 13 Stephanie mitten im Owen-Amelia-Drama 25.01.2017 13:41 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! In "Grey's Anatomy" droht erneutes Liebeschaos. Nachdem Amelia im Midseason-Finale der Staffel 13 überraschend Owen Hunt im Stich gelassen hat, findet sich plötzlich Stephanie mitten im Drama wieder.

Auch in Staffel 13 von "Grey's Anatomy" müssen sich die jungen Ärzte mit privaten Problemen herumschlagen. In der kommenden US-Folge mit dem Titel "None of Your Business" wartet vor allem auf Stephanie Edwards eine böse Überraschung. Laut Inhaltsangabe gerät das Serien-Alter-Ego von Jerrika Hinton (35) mitten in das Liebesdrama von Owen Hunt und Amelia Shepherd aka Kevin McKidd (43) und Caterina Scorsone (35).

Die Schwester von McDreamy hat im "Grey's Anatomy"-Midseason-Finale der Staffel 13 überraschend ihren Liebsten Owen verlassen. Der Grund: Er wünscht sich Kinder, sie hat kein Interesse an Familienzuwachs. Statt ihre Differenzen zu klären, ergriff Amelia die Flucht. Daran hat der Unfallchirurg in der zweiten Hälfte der Staffel 13 auch ordentlich zu knapsen.

Welche Rolle Stephanie Edwards in all dem Herzschmerz-Chaos spielt, verrät der Spoiler nicht. Doch neue Bilder lassen bereits erahnen, dass nicht nur Edwards irgendwie in die privaten Angelegenheiten von Owen und Amelia gerät, auch Nathan Riggs scheint seinem ehemaligen besten Freund bei "Grey's Anatomy" zur Seite zu stehen. Erste Ausschnitte aus der zwölften Episode zeigten in der "Entertainment Weekly" die beiden Männer in ein Gespräch vertieft. Holt sich Owen vielleicht einige Ratschläge?

Es wird nicht nur spannend bei Owen, Amelia und Stephanie, auch auf Maggie wartet in Staffel 13 von "Grey's Anatomy" eine große Überraschung. Sie bekommt unerwarteten Besuch von ihrer Mutter. Die dürfte das "Grey Sloan Memorial Hospital" ordentlich aufmischen. Interessant wäre, zu sehen, wie sie reagiert, sollte sie auf Maggies leiblichen Vater, Richard Webber, treffen. Und zu guter Letzt legt sich Bailey auch noch mit der Konkurrentin von Webber an. Die Neue namens Eliza ist ihr ein Dorn im Auge.