"Grey's Anatomy" Staffel 13 Unerwartetes Ende für Alex 03.02.2017

Achtung, Spoiler! Der extreme Cliffhanger im Herbst-Finale von "Grey's Anatomy"-Staffel 13 ließ die Fans entsetzt aufkeuchen. Mussten sie doch zwei Monate warten, um zu erfahren, was nun aus Alex wird. Jetzt gab es endlich wieder ein Lebenszeichen des Arztes – wenn auch ein überraschendes.

Zur Erinnerung: Für den "Grey's Anatomy"-Doc sah es in Staffel 13 zuletzt äußerst düster aus. Hatte sich Alex alias Justin Chambers (46) doch entschlossen, seine Schuld einzugestehen und für die Prügelattacke auf DeLuca ins Gefängnis zu gehen, damit Jo nicht vor Gericht aussagen muss. Bevor jedoch klar wurde, ob Alex wirklich hinter Gitter muss, endete das Herbst-Finale – und für die Fans hieß es, sich in Geduld zu üben. In der aktuellen Episode gab es endlich ein Wiedersehen mit Alex, doch der war keinesfalls da, wo die Zuschauer ihn erwarteten.

Zunächst gab es in der neuen Folge von Staffel 13 keine Spur von Dr. Karev, woraufhin sich Meredith aka Ellen Pompeo (47) auf den Weg machte, ihren Freund zu finden. Einen ganzen Tag lang klapperte die "Grey's Anatomy"-Protagonistin diverse Gefängnisse im Umkreis ab, jedoch ohne Ergebnis. Völlig erledigt fuhr Meredith nach Hause – nur um in ihrem dunklen Schlafzimmer über Alex zu stolpern.

"Alex?!", stieß die Beauty hervor. "Warte, ich habe den ganzen Tag nach dir gesucht!" Was der kurzzeitig Verschollene dann zu sagen hatte, machte wohl nicht nur die Ärztin kurzzeitig sprachlos. "Ich war hier. Ich habe geschlafen", erklärte Alex schlicht. "Den ganzen Tag?!", wollte Meredith fassungslos wissen. "Den ganzen Tag", bestätigte Alex. Will der Serien-Beau nun etwa doch nicht hinter schwedische Gardinen? Um das zu erfahren müssen die "Grey's Anatomy"-Anhänger unglücklicherweise erneut warten. Bleibt zu hoffen, dass die kommende Folge von Staffel 13 Licht ins Dunkel bringt.