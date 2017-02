"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington Babybauch-Konkurrenz für Beyoncé 08.02.2017 10:30 Uhr / tr

"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington: Babybauch-Konkurrenz für Beyoncé

Beyoncé bekommt Konkurrenz von "Grey's Anatomy"-Beauty Camilla Luddington: In einem lustigen Clip stellt die schwangere Aktrice das Bild nach, mit dem die Sängerin die frohe Botschaft auf Instagram verkündete.

"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington (33) und Beyoncé (35) haben eines gemeinsam: Beide erwarten Nachwuchs und bei beiden ist der Babybauch bereits deutlich sichtbar. Doch während die Seriendarstellerin ihre Schwangerschaft schon im Herbst vergangenen Jahres mit einem Kürbis vor dem Bauch auf Instagram verkündete, zog die Sängerin erst vor Kurzem nach, indem sie ein Bild von sich in Unterwäsche und mit einem Schleier auf dem Kopf vor einem Berg von Blumen teilte. Ein Bild, das Camilla Luddington und Ellen Pompeo (47) in einem witzigen Clip parodierten, den sie beide auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten.

Die Darstellerin von Dr. Josephine "Jo" Wilson trägt in dem Video eine blaue Unterhose und einen roten BH, die Meredith-Darstellerin mimt die Regisseurin am Set und sagt zu ihrer schwangeren Kollegin: "Es ist fantastisch, du bist zur selben Zeit wie Beyoncé schwanger. Wann wird das je wieder passieren, Camilla." So glücklich schaut die Schwangere allerdings nicht drein, ganz unsicher erwidert sie: "Ich fühle mich ein wenig komisch. Glaubst du nicht, dass du die Regie-Sache ein wenig zu weit treibst." "Du siehst großartig aus", versichert ihr Ellen Pompeo daraufhin. "Du strahlst richtig. Strahlt sie nicht?" Dann wirft sie ihr einen schwarzen Schleier über den Kopf und lobt: "Fantastisch.Großartig. Ich liebe es."

Eine witzige Parodie, für die sich Ellen Pompeo wie folgt im Instagram-Kommentar rechtfertigt: "Wir konnten nicht anders, als uns zum Narren zu machen." Doch Beyoncé hat keinen Grund sauer zu sein, denn die "Grey's Anatomy"-Stars habe es nicht böse gemeint, wie Ellen Pompeo noch mit dem Hashtag "Wir lieben Beyoncé" deutlich machte.