"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington schwanger Baby-Spieldates am Set fest eingeplant 12.01.2017 10:25 Uhr / am

"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington schwanger: Baby-Spieldates am Set fest eingeplant

Das Baby-Bäuchlein von Camilla Luddington wächst und wächst. Mit hilfreichen Ratschlägen ihrer "Grey's Anatomy"-Co-Stars ist sie bereits bestens für die Geburt gewappnet. Selbst Spieldates am Set sind für den niedlichen Wonneproppen bereits eingeplant.

In einem figurbetonten kleinen Schwarzen kam der Baby-Bauch von "Grey's Anatomy"-Beauty Camilla Luddington (33) auf der "ABC's Television Critics Association"-Cocktail-Party besonders gut zur Geltung. Sie präsentierte dort aber nicht nur ihre Kugel, sondern plauderte auch über ihre Schwangerschaft. "Was wirklich wundervoll an unserer Kultur ist, ist, dass alle sich unterstützen. Ich werde zum ersten Mal Mami, daher ist es sehr interessant, die anderen Mädels zur Seite nehmen zu können und zu sagen: 'Ist das ok? Was hältst du hiervon? Wie gefällt dir das?'", schwärmte Luddington im Gespräch mit "ET".

So könne sich Camilla Luddington stets an Ellen Pompeo (47) oder Caterina Scorsone (35) wenden – und das nutze die "Grey's Anatomy"-Schönheit auch. "Es ist großartig, von so vielen Müttern umgeben zu sein", meinte die britische Schauspielerin. Ihr größter Traum wäre es, dass sich alle Babys zu einem Spieldate am Set verabreden würden, oder noch besser – eine Szene mit den Mini-Ausgaben. "In meinem Kopf stelle ich mir ein großes Spiel-Date mitten in einer OP-Szene vor", verriet die Brünette.

Dass ihre Schwangerschaft ins Drehbuch von "Grey's Anatomy" geschrieben wird, ist jedoch ausgeschlossen. Der wachsende Babybauch sei inzwischen zu einer echten Herausforderung bei den Dreharbeiten geworden. "Ich denke, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo sie vielleicht den Green Screen einsetzen, was sie auch tatsächlich machen. Jedes Mal, wenn Justin Chambers mich umarmt, ist es wie: 'Ich kann deinen Bauch spüren'", plauderte Camilla Luddington aus.

Achtung, Spoiler! Wie es für Jo und Alex in Staffel 13 von "Grey's Anatomy" weitergeht, könne sie zurzeit noch nicht sagen. Aber hätte Camilla Luddington ein Mitspracherecht, dann kommt das Paar wieder zusammen. "Ich bin Team Jolex, aber sie sind einfach so chaotisch."