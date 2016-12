"Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington Weihnachtsbaum der alkoholischen Art 28.12.2016 13:31 Uhr / sk

Auch "Grey's Anatomy"-Beauty Camilla Luddington feierte das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten. Dafür reiste sie in ihre britische Heimat, wo auf sie ein ganz besonderer Christbaum wartete: Statt eines Tannenbaums strahlten ihr Weinflaschen entgegen.

"Weinflaschen-Weihnachtsbaum zu Hause in England", schreibt die "Grey's Anatomy"-Aktrice zu einem neuen Instagram-Schnappschuss. Auf dem besagten Foto sind unzählige grüne Flaschen zu einem Weihnachtsbaum gestapelt worden. Für die weihnachtliche Atmosphäre sorgen Christbaumkugeln und Lichterketten. Nicht nur die Fans von Camilla Luddington (33) amüsieren sich über den Tannenbaum der alkoholischen Art, auch sie selbst muss zugeben: "LOL, die Briten wissen, wie es geht."

Aber nicht nur bei ihrer Familie gab es Weihnachtsschmuck der besonderen Art, auch Camilla Luddington selbst, hängte ganz besondere Deko an ihren Weihnachtsbaum. Bereits vor wenigen Tagen teilte die "Grey's Anatomy"-Darstellerin ein Pic, auf dem ein mürrischer Lebkuchenmann am Baum hängt. Der könnte glatt als Zwilling von "Chucky – Die Mörderpuppe" durchgehen.

Es wird allerdings nicht nur für weihnachtliche Stimmung mithilfe der perfekten Dekoartikel gesorgt. Die schwangere "Grey's Anatomy"-Ärztin schlemmte sich auch durch die Feiertage. Am sogenannten Boxing-Day gönnte sich Camilla Luddington einen köstlichen Mitternachtssnack: heiße Schokolade und Salted-Caramel-Bonbons – im Bett! Ob diese klebrigen Köstlichkeiten ihre heimlichen Schwangerschaftsgelüste sind?

Langsam aber sicher wächst das Babybäuchlein auf jeden Fall. Als Camilla Luddington vor wenigen Tagen vor einem echten Weihnachtsbaum posierte, stellte sie ihre Kugel stolz in einem knappen Jumpsuit zur Schau. Nach wie vor ist unklar, ob die Schwangerschaft auch in "Grey's Anatomy" eine Rolle spielen wird. Schon in Kürze wird sie für die zweite Hälfte der Staffel 13 vor der Kamera stehen. Ob sie dann ihren Bauch zeigt, oder ob er hinter Taschen, Betten und Co. gut versteckt wird, bleibt erst einmal abzuwarten.