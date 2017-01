"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo Erstes Tänzchen mit Baby Eli 02.01.2017 11:11 Uhr / wa

Nur wenige Tage ist es her, dass "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo die Welt offiziell mit dem neuen Mann in ihrem Leben bekannt machte und schon folgt das erste gemeinsame Kuschel-Tanz-Video.

Das zeigt vor allem eines besonders deutlich: Die "Grey's Anatomy"-Aktrice ist Hals über Kopf verliebt in ihren süßen kleinen Sohn Eli Christopher. Ganz entspannt in weiter Bluse mit Blumenmuster und schwarzer Leggins schmiegt sich Ellen Pompeo (47) in dem süßen Instagram-Video an den süßen Wonneproppen, kuschelt ihre Wange an sein Gesichtchen und strahlt dabei nur so vor Glück und Mutterstolz. Zu Song "How Can You Mend A Broken Heart" von Al Green (70) und Joss Stone (29) wiegt sich die "Grey's Anatomy"-Darstellerin im Takt und legt ein erstes kleines Tänzchen mit Sohnemann Eli aufs Parkett. Der blickt dabei zwar noch etwas skeptisch in die Welt, scheint die Schmuseeinheiten mit Mama aber trotzdem zu genießen.

"Verrückt nach diesem kleinen Kerl … Auf ein Jahr voll Freude und Liebe! Frohes neues Jahr", schreibt Ellen Pompeo zu dem Video-Post und sorgt damit für Begeisterungsstürme bei ihren Fans. In wenigen Stunden wurde der Clip mehr als eine Million Mal aufgerufen und beinahe 8.000 Mal kommentiert. "Er sieht genauso aus wie sein Vater. Ein frohes neues Jahr an deine ganze Familie", schreibt etwa ein Fan und erwidert damit den Neujahrsgruß der schönen Schauspielerin. Einem anderen User fiel direkt die Parallele zu Ellen Pompeos Serien-Alter Ego Meredith Grey auf. Sie schreibt: "Zwei Mädchen und ein Junge, wie in 'Grey's Anatomy'", und fügt noch ein verliebt schauendes Emoji mit hinzu.

Tatsächlich ist die Übereinstimmung auffällig: Genau wie in "Grey's Anatomy" hat Ellen Pompeo jetzt auch im wahren Leben zwei Töchter – Stella Luna (7) und Sienna May (2) – und mit dem kleinen Eli nun auch noch einen Sohn.