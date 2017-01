"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo Früher Verlust als Kind 09.01.2017 09:33 Uhr / cb

"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo ist ein absoluter Familienmensch: Die Schauspielerin ist glückliche und erfolgreiche Mutter von drei Kindern – und das, obwohl sie selbst einen schweren Verlust im zarten Alter von nur vier Jahren erleiden musste. Doch das hat Pompeo offenbar nur stärker gemacht!

Ohne Mutter aufzuwachsen – das kann sich sicher nicht jede Frau vorstellen. "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo (47) hat allerdings genau das durchlebt: Als sie gerade einmal vier Jahre alt war, musste sie sich bereits von jener Frau verabschieden, die sie auf die Welt gebracht hatte. Ein wirkliches Kennenlernen ihrer Mutter blieb der Aktrice also verwehrt.

Doch trotz des schweren Verlustes in jungen Jahren hat Ellen Pompeo es dennoch geschafft, die Mutterrolle für gleich drei Kinder zu übernehmen. Ihren vorerst letzten Nachwuchs begrüßte die "Grey's Anatomy"-Darstellerin erst vor rund einer Woche. "Ich habe einen Neuen", schrieb zu einem Schnappschuss, der ihren Ehemann Chris Ivery (49) mit einem süßen Baby im Arm zeigt. Eli Christopher heißt der kleine Wonneproppen, wie ebenfalls aus dem Posting hervorgeht. Die Geburt haben sowohl Mutter als auch der kleine Junge gut überstanden, wie ein Sprecher dem "People"-Magazin erklärte: "Es geht allen gut."

Ellen Pompeo hat sich von Kind auf zum Familienmensch gemausert: Die Schauspielerin wuchs als eines von vier Mädchen auf, sie hat zudem noch einen Bruder. Die Familie lebte zunächst in New Yorks Upper West Side auf, später zog der "Grey's Anatomy"-Star alleine nach Miami. Dort begann sie ihre Karriere als Kellnerin, ehe sich mit Werbedeals der Weg zur Schauspielerei ebnete. Es folgten Filmrollen und später dann der vermutlich wichtigste Part in ihrer Vita: Die Hauptrolle als Dr. Meredith Grey in der Hitserie "Grey's Anatomy".

Auch privat läuft es gut für die Schauspielerin: Seit 2007 ist sie mit dem Musikproduzenten Chris Ivery verheiratet, zuvor war das Paar vier Jahre miteinander liiert. 2009 bekamen die beiden ihr erstes Kind – es ist der einzige leibliche Nachwuchs. Die anderen Kinder wurden von Leihmüttern ausgetragen.