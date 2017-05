"Grey’s Anatomy"-Star Ellen Pompeo Sauer auf Daniel Craig 09.10.2015 13:18 Uhr / lm

Da war "Grey’s Anatomy"-Star Ellen Pompe wohl etwas zu schnell gewesen mit ihrem Tweet bezüglich Daniel Craig. Nach dessen Interview hatte sie ihn als realitätsfern kritisiert – der Kommentar eines Fans lässt die Schauspielerin zurückrudern.

Die Worte von "Grey’s Anatomy"-Darstellerin Ellen Pompeo (45) hatten nichts an Eindeutigkeit vermissen lassen. "Dieser Typ braucht dringen einen Realitäts-Check", so die Schauspielerin über ihren Kollegen Daniel Craig (47). Der hatte es gewagt, in einem Interview mit "Time Out London" bezüglich seiner Rolle als James Bond laut über eine Pause oder gar ein Ende nachzudenken. Zu ihrem Tweet packte die Aktrice den Link zum Gespräch mit dem Briten. Ein Fan Pompeos meldete sich daraufhin zu Wort und warb um Verständnis für den 007-Darsteller. Dessen Interview sei weitaus länger als die betreffenden Zitate zu einem möglichen Ausstieg gewesen.

Insofern sei seine Aussage am Ende verfälscht worden, so der aufmerksame Anhänger weiter. Der "Grey’s Anatomy"-Star zeigte zügig Einsicht. Da habe der Follower absolut recht, so die Antwort von Ellen Pompeo. "Natürlich war ich nicht dabei", so das weitere selbstkritische Statement des Serienstars. Tatsächlich hatte Daniel Craig neben der Aussicht auf einen weiteren "James Bond" vor allem ganz allgemein über ein neues Projekt als Schauspieler gesprochen. "Ich will einfach mal mein Gehirn abschalten", so Craig. Er wolle nicht länger um sechs Uhr morgens aufrecht im Bett sitzen und an den bevorstehenden Arbeitstag denken.

Darüber hinaus hatte der Star, der mit dem Dreh von "James Bond 007: Spectre" zwei Jahre lang beschäftigt gewesen war, auch äußerst positiv über seinen Agentenjob gesprochen: "Bond erlaubt mir in vielerlei Hinsicht, alles zu tun, was ich will. Es hat mein Arbeitsleben auf unfassbare Weise verändert: Es gibt mehr Möglichkeiten und ich könnte nun alles Mögliche machen." Die einzige Einschränkung sei der zeitliche Aspekt. Freie Phasen seien zuletzt Mangelware gewesen. Ein Thema, das Ellen Pompeo nicht ganz unbekannt sein dürfte: Sie steht seit 2005 für "Grey’s Anatomy" vor der Kamera.