"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo Süße Unterstützung beim Regie-Debüt 02.02.2017 12:40 Uhr / tr

Jetzt per E-Mail teilen

In Staffel 13 von "Grey's Anatomy" wird Ellen Pompeo zum ersten Mal hinter die Kamera wechseln: Sie gibt ihr Regie-Debüt. Dafür hat sich die Schauspielerin besonders niedliche Unterstützung ins Boot geholt.

Die "Grey's Anatomy"-Aktrice Ellen Pompeo (47) beweist, dass sie ein wahres Multi-Talent ist. Sie ist nicht nur eine der Protagonistinnen der Krankenhaus-Serie und dreifache Mutter – in Staffel 13 wird sie nun auch als Regisseurin debütieren. Auf Instagram hat sie bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihre Regiearbeit gegeben und verzückt damit ihre Follower. Der Grund: Baby Eli leistete ihr dabei Gesellschaft. Auf dem dazugehörigen Schnappschuss geht Pompeo noch einmal mit ihrer Kollegin Debbie Allen (67) die wichtigsten Punkte vor dem Dreh durch. In ihren Armen wiegt sie den niedlichen Wonneproppen.

"Regie-Vorbereitung mit meiner Mentorin und meinem Mann", schreibt Ellen Pompeo zu dem zuckersüßen Instagram-Pic. Die Fanz sind ganz begeistert und geraten regelrecht ins Schwärmen. "Freue mich so für dich. Und dieser kleine Mann ist entzückend", lautet ein Kompliment in den Kommentaren. Dem schließen sich zahlreiche andere Nutzer an und bezeichnen Baby Eli als "den Süßesten" oder als "wundervoll". Ganz klar: Der Promi-Spross hat bereits unzählige Herzen erobert.

Auch Mama Ellen Pompeo ist überglücklich mit ihrem jüngsten Familienzuwachs. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Bilder von dem kleinen Knirps. Sogar ein erstes Tänzchen durften die User des Mutter-Sohn-Gespanns im virtuellen Fotoalbum bewundern. In dem besagten Clip schmuste die "Grey's Anatomy"-Beauty mit Eli, strahlte glückselig in die Kamera und wiegt sich zum Takt einer Ballade.

Offenbar wird Ellen Pompeo dank Baby Eli zu neuen Höchstformen beflügelt. Die Vorfreude auf ihr Regie-Debüt ist schon jetzt groß. Welche Dramen dann wohl auf die "Grey's Anatomy"-Charaktere warten? Spannend wird es alle mal – auch wenn die Zuschauer dann vermutlich weniger Szenen von Meredith Grey zu sehen bekommen werden. Schließlich dürfte die TV-Darstellerin genug hinter den Kulissen zu tun haben.