"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo Süßes Bild von Baby Nummer drei 30.12.2016 09:37 Uhr / tr

Ellen Pompeo ist wieder Mama geworden. Das bestätigte die "Grey's Anatomy"-Beauty nun mit einem zuckersüßen Bild via Instagram. Doch nicht nur das: Auch Geschlecht und Namen des dritten Sprösslings verriet die Aktrice voller Stolz.

Demnach hat die "Grey's Anatomy"-Darstellerin einen neuen Mann im Haus. "Eli Christopher – Chris Ivery ist gerade einen Platz abgerutscht, ich habe einen neuen Kerl", verkündete Ellen Pompeo (47) ihren Instagram-Followern. Diese Nachricht dürfte der Ehemann der Schauspielerin jedoch verkraften können – schließlich geht es um den gemeinsamen neuen Sohn. Der Schnappschuss zeigt Papa Chris Ivery, der sich mit geschlossenen Augen an ein Kissen lehnt. Auf seiner Brust schlummert friedlich das dritte Kind des Paars. Dabei wirken Vater und Sohn äußerst zufrieden mit sich und der Welt: Auf Chris Lippen stiehlt sich ein stolzes Lächeln.

Gegenüber dem Magazin "People" versicherte Ellen Pompeo auf Nachfrage, dass es allen gut gehen würde. Die "Grey's Anatomy"-Schöne und der Musikproduzent haben bereits zwei Töchter, die sich nun über ein Brüderchen freuen können: Stella Luna (7) und Sienna May (2). Bereits vor der offiziellen Bestätigung wurde die nun fünfköpfige Familie beim gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles von Paparazzi abgelichtet. Sofort sorgte das Baby in Papa Chris' Armen für reichlich Spekulationen – die sich nun als wahr herausstellten. Das ihr Baby-Geheimnis so schnell gelüftet wurde, stört die TV-Starlet offenbar nicht.

Doch nicht nur Ellen Pompeo kann sich über Nachwuchs freuen. Am "Grey's Anatomy"-Set scheint ein wahrer Baby-Boom ausgebrochen zu sein. Auch Ellens Co-Stars Caterina Scorsone (35) und Jessica Capshaw (40) schwelgen im Mama-Glück. Jo-Mimin Camilla Luddington (33) bekommt im kommenden Jahr ebenfalls ein Kind.