"Grey's Anatomy"-Star Katherine Heigl Erstes Foto von Baby Joshua 26.01.2017 10:56 Uhr / tr

Wie süß! Auf Instagram verzückt die ehemalige "Grey's Anatomy"-Aktrice Katherine Heigl ihre Fans mit dem ersten niedlichen Schnappschuss von Baby Joshua. Die Familie könnte nicht glücklicher über den Zuwachs sein, wie ihr emotionaler Beitrag deutlich macht.

Es war wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für die "Grey's Anatomy"-Aussteigerin Katherine Heigl (38) und ihren Gatten Josh Kelley (36): Söhnchen Joshua erblickte wenige Tage vor dem Fest der Liebe das Licht der Welt. Nun stellt die Schauspielerin ihren niedlichen Wonneproppen der Öffentlichkeit vor und bringt mit einem Family-Schnappschuss die Herzen der Instagram-Fans zum Schmelzen. "Josh Kelley und ich sind überaus begeistert, euch endlich unseren kleinen Mann Joshua Bishop Kelley jr., geboren am 20. Dezember, Gewicht 3.243 Gramm, vorstellen zu dürfen", schwärmt die frischgebackene Mutter.

Über die Geburt von Klein-Joshua könne Katherine Heigl nicht glücklicher sein. Dank des kleinen Knirpes ist das Familienglück komplett – auch ihre Adoptivtöchter Nancy und Adalaide freuen sich über ihr Brüderchen. "Wir sind alle glücklich, gesund und überaus dankbar", fährt die "Grey's Anatomy"-Ex fort. Das erste Babyfoto von Joshua wird übrigens nicht das letzte bleiben: In der neuen Ausgabe des amerikanischen "People"-Magazins gewährt Heigl einen exklusiven Einblick in ihr Familienleben.

Es folgen Danksagungen an die Fotografin Cheyenne Ellis, die hinter den zuckersüßen Aufnahmen steckt und noch wichtiger – Katherine Heigl freut sich über die tolle Unterstützung der "Grey's Anatomy"-Fans. "Einen noch größeren Dank an euch, für all eure wundervollen, unterstützenden Worte, all die Liebe und diese wunderschönen Glückwünsche", heißt es in dem Instagram-Post weiter. "Wie immer bin ich unglaublich dankbar, solch wunderbare Fans zu haben."

Von ihren Anhängern folgen unzählige Komplimente für Baby Joshua. "Genauso schön wie du", kommentiert ein User das herzerweichende Familienfoto von Katherine Heigl. Auch ein anderer "Grey's Anatomy"-Bewunderer sieht frappierende Ähnlichkeiten zwischen Mutter und Sohn.