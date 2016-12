"Hangover"-Star Bradley Cooper Panik vor der Papa-Plauze 31.12.2016 12:11 Uhr / wa

Bye, bye "Sexiest Man Alive"? "Hangover-Star Bradley Cooper wird angeblich Vater. Während seine Modelfreundin Irina Shayk sich über ihre neuen Rundungen freuen dürfte, versucht der Schauspieler alles, um fit zu bleiben.

Eine ausschweifende Partynacht wie in "Hangover" dürfte für Bradley Cooper zu Silvester nicht auf dem Programm stehen. Der 41-Jährige soll bald Vater werden und scheint aktuell total auf dem Gesundheitstrip zu sein. Während sich der Rest der Welt die guten Vorsätze für das neue Jahr aufspart, legt Bradley Cooper auch zwischen den Jahren viel Wert auf seine Fitness. Vor wenigen Tagen wurde er beim Joggen in Santa Monica von Paparazzi erwischt. Mit dabei war laut "Daily Mail" ein Personal Trainer, der den "Hangover"-Star nach dem schweren Weihnachtsessen wohl wieder in Form bringen wollte.

In den darauf folgenden Tagen sichteten Fotografen Bradley Cooper bei einer Fahrradtour und einem Tennismatch. Für den angesagten "Dad Bod" hat er offenbar nicht viel übrig. Der "Sexiest Man Alive" von 2011 hat definitiv nicht vor, sich ein Wohlstandsbäuchlein zuzulegen nur, weil er Vater wird. Ganz im Gegenteil: Es sieht ganz danach aus, als wäre der "Hangover"-Held in der Form seines Lebens. Die zusätzlichen Babypfunde überlässt er wohl ganz seiner Liebsten – sollte Irina Shayl (30) denn überhaupt in anderen Umständen sein. Noch hat das Babyglück keiner der beiden Promis offiziell bestätigt.

Schwangerschaftsgerüchte kamen erstmals auf, als Irina Shayk in der Unterwäsche-Show von "Victoria's Secret" verdächtig bedeckt über den Catwalk schwebte. Jedes ihrer Outfits kaschierte die Bauchregion – als hätte das gertenschlanke Model etwas zu verbergen. Später bestätigte ein vermeintlicher Informant die Spekulationen auf Nachfrage von "E! News". Das Model sei überglücklich und freue sich auf sein erstes Baby.