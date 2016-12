"Harry Potter" mit Daniel Radcliffe Zauberbücher haben positiven Einfluss auf Kinder 28.12.2016 15:31 Uhr / lm

Da sage noch einer, die "Harry Potter"-Bücher seien nicht magisch: Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, wirken sich die Romane, welche mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle verfilmt wurden, positiv auf Kinder aus.

Dass Lesen bildet, ist schon lange klar. Aber das Lesen von "Harry Potter" hat noch mehr positive Auswirkungen. Das hat eine Studie ergeben, die erstmals im "Journal of Applied Psychology" erschienen ist. Kinder, welche die Zauberbücher von "Harry Potter" verschlungen haben, hatten laut der Forscher eine verbesserte Einstellung gegenüber stigmatisierten Gruppen wie Immigranten, Homosexuellen oder Flüchtlingen. Es scheint fast, als hätte Daniel Radcliffe einen "Expecto Patronum"-Zauber gewirkt, die „Harry Potter“-Reihe scheint wie ein Beschützer vor Vorurteilen zu wirken.

In der Studie untersuchten die Wissenschaftler Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der fünften Klasse, der High-School und dem College. Die Aufgabe der insgesamt 34 italienischen Schüler: Sie sollten einen Fragebogen ausfüllen, der sich mit dem Thema Immigranten beschäftigt. Zudem sollten sie in den darauffolgenden sechs Wochen mehrere Passagen aus den "Harry Potter"-Romanen diskutieren.

Das Ergebnis war in der Tat erstaunlich: Schüler, die sich mit der von Daniel Radcliffe gespielten Figur "persönlich" identifizierten, hatten gegenüber Immigranten deutlich tolerantere Ansichten. Denn auch Harry Potter tritt in den Geschichten allen fremden Menschen und Wesen, die er auf seinen Reisen trifft, freundlich und offenherzig entgegen. Probanden, die sich mit dem jungen Zauberer identifizierten, schienen dieselben Werte zu schätzen. Wer sich dem Film-Alter-Ego von Daniel Radcliffe verbunden fühlte, zeigte sich zudem wesentlich toleranter gegenüber Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen.

Auch der dunkle Lord spielte in der Untersuchung natürlich eine Rolle. All jene Erwachsenen, welche sich weniger mit ihm identifizierten, waren ebenso toleranter zu Minderheiten. Anders sah es mit Personen aus, die Sympathie für Voldemort hegten: Sie sahen Immigranten wesentlich kritischer. Die "Harry Potter"-Bücher erzählen also nicht nur von Zauberei, sie tragen zudem eine andere Art von Magie in sich. Auch Daniel Radcliffe wird seinen Kindern, sollte er einmal welche haben, mit Sicherheit aus "Harry Potter" vorlesen.