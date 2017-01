"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe Zauberer-Comeback nicht ausgeschlossen 09.01.2017 17:29 Uhr / es

Geht es mit der "Harry Potter"-Reihe weiter und würde Daniel Radcliffe dafür erneut den Zauberstab in die Hand nehmen? Der Schauspieler will sich die Tür jedenfalls offenhalten.

Obwohl "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" bereits zehn Jahre zurückliegt, wächst J.K. Rowlings (51) magische Welt auch weiterhin. Derzeit ist das Spin-off "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" auf der großen Leinwand zu sehen. Außerdem feierte im Juli "Harry Potter und das verwunschene Kind" Premiere in London. Das Theaterstück spielt 19 Jahre nach den Ereignissen um den Zauberlehrling und Lord Voldemort. Harry Potter ist darin mittlerweile 37 Jahre alt und dreifacher Vater. Eine Verfilmung des Stücks ist nicht abwegig. Zumal die "New York Daily News" bereits erfahren haben will, dass bei Warner die Planungen für einen achten Teil, der 2020 kommen soll, schon laufen.

Und einer, der würde eine Rückkehr auf die Leinwand nicht ausschließen: "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe (27). Im Gespräch mit der "Bild" verriet der süße Brite nämlich: "Nein, ich werde den erwachsenen Harry Potter nicht spielen." Dabei räumte er allerdings auch ein: "Jedenfalls nicht jetzt. Wenn ich 60 werde – vielleicht bin ich dann reif für einen alten Harry Potter."

Nicht das erste Mal, das Daniel Radcliffe es nicht ausschließt, sich noch einmal den Umhang umzuwerfen und den Zauberstab zu schwingen. Denn schon in einem Interview mit "Radio Times" verriet dieser: "Es würde auf das Drehbuch ankommen. Die Umstände müssten ziemlich außergewöhnlich sein." Daniel Radcliffe sei sich aber sicher, Harrison Ford habe dies auch über Han Solo gesagt und sei trotzdem für "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in seine ikonische Rolle zurückgekehrt. Damals erklärte der 27-Jährige jedenfalls noch: "Also ich sage 'nein' für jetzt, aber ich lasse mir Spielraum für eine Rückkehr in der Zukunft." "Harry Potter"-Fans dürfen also weiterhin gespannt sein.