"Harry Potter"-Star Tom Felton Packende Reunion der Malfoys 31.01.2017 15:05 Uhr / lm

Fans trauen ihren Augen nicht: Die "Harry Potter"-Stars Jason Isaacs und Tom Felton veröffentlichten ein Bild auf Instagram, das beide gemeinsam in magischer Umgebung zeigt. Steht etwa eine Fortsetzung der berühmten Zaubersaga an?

Auf den ersten Blick bleibt unklar, wie der Schnappschuss von Jason Isaacs (53), der in der "Harry Potter"-Reihe Lucius Malfoy spielte, mit Tom Felton (29) alias Draco Malfoy entstanden ist. Offensichtlich ist, dass beide nicht nur als düsteres Vater-Sohn-Gespann vor der Kamera eine gute Figur machen. Auch privat scheinen die beiden ein tolles Team abzugeben.

Erst beim genaueren Hinsehen wird das Rätsel gelüftet: Tom Felton und Jason Isaacs besuchten gemeinsam "The Wizarding World of Harry Potter", einen Bereich der "Universal Studios" in Florida, dessen Attraktionen komplett der Geschichte von "Harry Potter" gewidmet sind. Jason Isaacs bedankte sich mit dem Instagram-Bild auch bei allen "Harry Potter"-Fans, denen sie während ihres Ausflugs begegnet sind: "Viel Liebe und danke an alle Potter-Fans, die das Wochenende so wunderbar gemacht haben. Ihr seid großartig."

Doch die Malfoys waren nicht alleine unterwegs. Matthew Lewis (27), besser bekannt als Neville Longbottom, war ebenfalls mit von der Partie. Sogar Warwick Davis (46), der in den Filmen Professor Flitwick spielt, schloss sich der Gruppe an. Ein Gruppenfoto kommentierte er mit den Worten: "Hier ist unser Albumcover. Jetzt müssen wir nur noch Songs veröffentlichen. Ideen für Titel"?

Der aktuelle Streifen aus der magischen Welt des jungen Zauberers ist "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" – ein Begleitwerk zur ursprünglichen Geschichte. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Magizoologe Newt Scamander, der zauberhafte Tierwesen in einem Koffer sammelt, erforscht und in ihrem natürlichen Lebensraum auswildern möchte. Als ihm jedoch einige der Geschöpfe versehentlich entwischen, bricht die Katastrophe aus. Gleichzeitig bedroht eine unbekannte Macht die Welt der Zauberer und möchte diese an blindwütige Nicht-Zauberer verraten. Wann der zweite Teil des vermutlich fünfteiligen Spin-offs in die Kinos kommt, ist bislang nicht bekannt.