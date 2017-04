Die Lochis: Offener Brief an die Fans Heiko Lochmann spricht über seine Freundin 24.04.2017 18:12 Uhr

In den sozialen Netzwerken lassen Die Lochis ihre zahlreichen Fans an ihrem Alltag teilhaben. Zum Thema Freundin und Beziehung halten sie sich jedoch bedeckt - bis jetzt.

In einem offenen Brief wendet sich Heiko Lochmann (17) jetzt an seine Fans und redet Klartext zum Thema Freundin. Denn viele (weibliche) Fans interessiert das Liebesleben der Zwillinge Heiko und Roman (17) natürlich brennend. Hat er eine feste Freundin? Oder dürfen sich die Mädels Hoffnungen machen?

Aufgrund der vielen Nachfragen wählt Heiko nun ein ehrliches Schreiben an seine Follower, um diese Fragen zu beantworten. Auf der Webseite der Lochis findet er offene Worte:

"Warum ich bei der Frage Beziehung seit mehreren Monaten ausweiche? Ganz einfach, weil ich es nicht beantworten kann. Will man mit dem Pensum das ich habe, die Verpflichtungen die ich habe, und die Verantwortung die ich trage, mit 17 von einer Beziehung reden? Beziehung ist ein Großes Wort, vor dem ich persönlich wahnsinnigen Respekt habe, es beinhaltet sehr viel, gerade auch für unsere Arbeit und Leidenschaft „Die Lochis“. All die Dinge die wir erleben sind so schon aufregend und kompliziert genug, da ist eine Beziehung, so wie ihr sie kennt, oder führt, gar nicht möglich."

Bei dem Erfolg der Zwillinge scheint eine Freundin im Moment tatsächlich keinen Platz zu haben. Doch der YouTuber verrät weiter: "Ich mag jemand sehr sehr gerne, wir verbringen möglichst viel Zeit miteinander, aber wir lernen uns immer noch kennen. Bitte überlasst den Zeitpunkt, wann ich von Beziehung sprechen möchte mir, das steht niemand anderem zu. Ob ich nun eine Freundin habe? Eines kann ich sagen — sie ist in jedem Fall meine beste Freundin und ich vertraue ihr zu 100%, wir haben Spaß und reden viel miteinander."

Es gibt also doch eine Frau in Heikos Leben. Ob und wann der 17-Jährige von einer "Beziehung" mit ihr sprechen wird und wann er sie seinen Fans vorstellen wird, wissen wohl nur die beiden selbst. Mit Sicherheit haben seine Anhänger Verständnis dafür, dass er dafür wohl einfach noch ein bisschen Zeit braucht.

