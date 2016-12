"Herr der Ringe"-Star Orlando Bloom Katy Perry scherzt über Throwback-Pic 24.12.2016 09:20 Uhr / wa

Schon 15 Jahre ist es her, dass der erste "Herr der Ringe"-Film in die Kinos kam. Schauspieler Orlando Bloom feierte das Jubiläum mit einigen Throwback-Pics von sich im Netz. Da konnte sich seine Freundin Katy Perry einen kleinen Scherz nicht verkneifen.

Der "Herr der Ringe"-Schauspieler erinnere sie an einen ganz anderen Hollywoodstar, witzelte Katy in einem Kommentar zu den Pics, die Orlando Bloom (39) auf Instagram geteilt hatte. "Auf dem Bild rechts unten siehst du aus wie Jennifer Aniston, Babe", schrieb sie. Auf besagtem Pic ist Orlando in seinem legendären Legolas-Look inklusive blonder Perücke zu sehen. Eine Ähnlichkeit zu Jen ist eigentlich nur mit ganz viel Liebe auszumachen.

Den Fans gefällt der lustige Kommentar von Katy Perry (32) trotzdem – sie lachen mit ihr und Orlando Bloom über den Oldschool-Look. Jennifer Aniston (47) hat sich noch nicht zu dem Vergleich geäußert. Übel nehmen dürfte sie ihn Katy aber nicht, schließlich ist die Schauspielerin bekannt dafür, auch mal über sich selbst lachen zu können.

Ohnehin ist ganz klar, dass Katy Perry den Witz keineswegs böse gemeint hat. Schließlich läuft es bei ihr und ihrem Liebsten derzeit bestens. Gerade erst waren die beiden gemeinsam als Weihnachtsmänner verkleidet zu Besuch in einem Kinderkrankenhaus in Los Angeles und strahlten dabei über beide Ohren. Kurz zuvor gönnte sich das glückliche Paar einen Trip ins "Disneyland".

Orlando Bloom schwelgt zudem offenbar in besten Erinnerungen an seine Zeiten am "Herr der Ringe"-Set und kann seiner Freundin gar nicht böse sein. Zu den Throwback-Pics von sich selbst schrieb er auf Instagram: "Heute vor 15 Jahren kam 'Der Herr der Ringe: Die Gefährten' in die Kinos. Und der Rest ist – wie ihr wisst – Geschichte." Zudem postete der Legolas-Mime gleich eine ganze Reihe von alten Fotos vom Set auf Facebook, die Fantasy-Fans einen coolen Einblick hinter die Kulissen der Filmsaga gewähren.

Wer Orlando Bloom an Weihnachten noch einmal im Jennifer-Aniston-Look sehen möchte, sollte heute Abend ProSieben einschalten. Um 20:15 Uhr läuft dort der zweite Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie: "Die zwei Türme".