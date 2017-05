Herzogin Kate Middleton Riesige Vorfreude auf Muttertag 02.03.2016 13:01 Uhr / sk

Herzogin Kate Middleton steht eine Premiere bevor: Zum ersten Mal begeht sie den Muttertag als zweifache Mama. Wie es aussieht, hat die Frau von Prinz William allen Grund zur Vorfreude: Der Ehrentag soll ganz ihr und ihrer kleinen Familie gehören.

Herzogin Kate Middleton (33) dürfte sich derzeit heftig auf das kommende Wochenende freuen. Denn anders als in Deutschland wird der Muttertag in Großbritannien in diesem Jahr bereits am 6. März gefeiert. Welche Pläne die zweifache Mama an ihrem Ehrentag hat, ist natürlich geheim. Doch wie "Hello!" berichtet, rechnen Beobachter damit, dass die Herzogin den Tag ganz privat mit Prinz William (33) und ihren Kindern Prinz George (2) und Prinzessin Charlotte zuhause auf Anmer Hall verbringt.

Eine alternative Möglichkeit dazu sei, dass Herzogin Kate Middleton mit ihrer Familie einen Abstecher nach Berkshire macht, um den Tag mit ihrer Mutter Carole Middleton (61) und dem Rest des Middleton-Clans zu genießen. Für welche Möglichkeit sich die Familie auch entscheidet, eines ist dem Bericht zufolge auf alle Fälle ausgeschlossen: Prinz William und seine Gemahlin werden am Muttertag keine öffentlichen Termine für das Königshaus absolvieren. "Die Herzogin von Cambridge wird den Tag ganz privat verbringen", wird eine Quelle aus dem Palast zitiert. Es sei zudem sicher, dass der Tag für William und Kate mit Liebe und Freude gefüllt sei.

Wie glücklich Herzogin Kate Middleton und Prinz William mit ihrer kleinen Familie sind, hatte die Nummer zwei der britischen Thronfolge erst kürzlich in einem Interview mit "Express" offenbart. "Charlotte ist einfach sehr süß", schwärmte William. "Aber alle Väter sagen mir immer: 'Warte nur, wenn sie neun, zehn oder elf werden, dann ticken sie aus.'" Zum Glück ist Prinzessin Charlotte noch nicht mal ein Jahr alt, dass ein solches Drama an diesem Muttertag wohl weniger zu erwarten ist.