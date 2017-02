Jamie Lynn Spears Ihre Tochter Maddie (8) ist schwer verunglückt 06.02.2017 08:17 Uhr

Die 8-jährige Tochter von Jamie Lynn Spears (25) und Nichte von Britney Spears (35) soll bei einer Jagdexpedition mit einem Buggy gestürzt und schwer verletzt sein.

Medienberichten zufolge soll Maddie Brian Aldrige (8) bei einem Off-Road-Trip in der Nähe ihres Heimatorts Kentucky im US-Bundesstaat Louisiana mit einem Buggy gestürzt sein und bewusstlos geworden sein. Ein Hubschrauber soll die Tochter von Jamie Lynn Spears (25) kurz nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht haben - ihr Zustand sei immer noch kritisch.

Gegenüber dem Portal "Just Jared" meldete sich nun bereits Jamie Lynns Sprecher zu Wort. In dem Statement heißt es: „Die Details zum Unfall von Jamie Lynns Tochter Maddie, die von den Medien verbreitet werden, sind nicht korrekt. Die Spears-Familie bittet jetzt darum, dass ihre Privatsphäre während dieser Zeit respektiert wird und schätzt die große Anteilnahme und Unterstützung für ihre Familie.“

Wie der Unfall also genau stattfand, ist noch nicht klar. So oder so hoffen wir, dass es Maddie bald besser geht und wünschen der Spears-Familie ganz viel Kraft.