"James Bond: Spectre" mit Daniel Craig Miss Moneypenny verteidigt ihren Boss 14.10.2015 10:59 Uhr / lm

Während in "James Bond: Spectre" einmal mehr Daniel Craig als Superagent unterwegs ist, scheint seine Zukunft als 007 nach den letzten Kommentaren des Schauspielers nicht mehr sicher. Nun springt ihm Miss Moneypenny zur Seite und erklärt, dass die Statements bloß ein Missverständnis seien.

In "James Bond: Spectre" ist Naomie Harris (39) als Miss Moneypenny, die gute Seele neben 007 alias Daniel Craig (47), zu sehen. Vielleicht zum letzten Mal. So hatte es sich zumindest angehört, als der Brite zuletzt laut über einen Ausstieg beim Franchise nachgedacht hatte. Im Interview mit "BBC News" rückt die Aktrice nun die Kommentare ihres Kollegen zurecht. "Daniel lebt und atmet Bond", erklärt die Lady. Craig habe "bloß ironisch" sein wollen. Seine Worte seien "unverhältnismäßig aufgebläht" worden. Daniel Craig habe nicht gewollt, dass seine Aussagen als Abschied dargestellt werden. Der Co-Star des eigenwilligen Mimen meint weiter: "Sein Sinn für Humor kommt gedruckt nicht besonders gut rüber."

Die Miss-Moneypenny-Darstellerin hoffe sehr, dass Daniel Craig auch nach "James Bond: Spectre" als 007 zurückkehrt. Für sie sei der Brite der "ultimative Bond". Das Projekt wäre "kein Bond mehr ohne ihn". Der Schauspieler hatte zuletzt in einem Interview mit "Time Out London" gescherzt, dass er sich eher die Pulsadern aufschneiden würde, als erneut James Bond zu spielen. Zudem hatte er gesagt: "Ich bin damit durch momentan. Wir sind alle durch damit. Alles was ich will, ist weiterziehen." Für die Fanbase und sogar eine Schauspielkollegin ein kleines Sakrileg. Neben einigen bösen Kommentaren erhielt Craig auch einen Rüffel von "Grey´s Anatomy"-Star Ellen Pompeo (45).

"Der Typ braucht dringen einen Reality-Check", zwitscherte der Serienliebling nachdem der "James Bond: Spectre"-Star das betreffende Interview gegeben hatte. Am Ende wohl viel Aufregung um nichts. Noch ist von offizieller Seite keine Rede davon, dass man sich nach einem Nachfolger für Daniel Craig umsieht. Gut möglich, dass der 47-Jährige nach ein paar Mal Durchatmen weitere "James Bond"-Abenteuer ins Auge fasst.