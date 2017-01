Jamie Dornan nach "Fifty Shades of Grey" Bald der neue James Bond? 24.01.2017 12:41 Uhr / lm

Obwohl Jamie Dornan dank seiner Rolle in "Fifty Shades of Grey" ganz oben in der Hollywood-Liga mitspielt, träumt der nordirische Beau von einem ganz besonderen Auftritt: Er möchte der neue James Bond werden. Tritt er tatsächlich in die Fußstapfen von Daniel Craig?

Um für die Organisation "Tiny Life" Spenden zu sammeln, wurde Jamie Dornan (34) vom "Q Radio"-Moderator mithilfe des Eminem-Raps "Stan" gelockt. Der Schönling aus "Fifty Shades of Grey" reagierte kurze Zeit später mit einem eigenen Rap-Vers und ließ darin indirekt verlauten: Er würde zu gerne in die Fußstapfen von Daniel Craig (48) treten und 007 aka James Bond verkörpern. "Dear Stephen, I’m sorry it took me so long to respond – I’ve been running around the world trying to convince people I’m James Bond", zu Deutsch: "Lieber Stephen, es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um zu antworten. Ich habe die Welt bereist und versucht, Leute davon zu überzeugen, dass ich James Bond bin", hieß es in der Nachricht von Dornan.

In den sozialen Netzwerken spekulierten die Fans des "Fifty Shades of Grey"-Hotties bereits fleißig darüber, ob sich Jamie Dornan womöglich für die Rolle des Geheimagenten beworben hat. "100/1, dass Jamie Dornan der nächste James Bond wird, nur falls ihr euch wundert", kommentiert ein User die Radioshow. Ein anderer Nutzer hofft schlicht: "Ich möchte wirklich, dass Jamie Dornan der neue James Bond wird!!!" Und mit etwas Glück wird der Wunsch sogar erfüllt.

Seit dem letzten "James Bond"-Film "Spectre" häufen sich die Gerüchte, dass Daniel Craig nicht noch einmal als Geheimagent vor der Kamera stehen wird. Die Suche nach einem Nachfolger läuft schon länger. Laut "The Sun" seien die Verhandlungen mit Craig allerdings noch nicht beendet. Bislang habe er sich nicht entschieden.

Das Besetzungskarussell dreht sich daher munter weiter. Neben dem Frauenschwarm aus "Fifty Shades of Grey" wurden bereits Namen wie Tom Hardy (39), Aidan Turner (33), Tom Hiddleston (35) und gar Niall Horan (23) in den Raum geworfen.