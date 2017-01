Jamie Dornan vor "Fifty Shades of Grey 2" Radikale Typveränderung 30.01.2017 12:02 Uhr / es

Schock für alle "Fifty Shades of Grey 2"-Fans: Hauptdarsteller und Frauenschwarm Jamie Dornan ist auf neuen Fotos fast nicht wiederzuerkennen. Der Leinwandschönling hat sich offenbar von seinem Haupthaar getrennt, doch was steckt dahinter?

Tatsächlich: Von "Just Jared" veröffentlichte Bilder zeigen Jamie Dornan (34) mit millimeterkurz geschnittenem Haar, von der sonst so gewissenhaft zerstrubbelten Frisur ist nichts mehr zu sehen. Nur der Bart, den der Ire im Gegensatz zum glatt rasierten Christian Grey gerne trägt, ist geblieben. Die Fotos entstanden am Sonntag auf dem Flughafen von Los Angeles. Mit Jogginghose, Sweatjacke, weißem T-Shirt und Sneakers hatte es sich der "Fifty Shades of Grey 2"-Hottie offenbar gemütlich gemacht für den Flug.

Glücklicherweise kollidiert der neue Look mit Glatze aber nicht mit "Fifty Shades of Grey 2", schließlich sind die Dreharbeiten längst abgeschlossen und der Kinostart am 9. Februar 2017 steht bereits kurz bevor. Hat der Typwechsel womöglich mit einer neuen Rolle zu tun? Hinter der neuen Frisur könnte ein neues Projekt namens "Robin Hood: Origins" stecken. Laut "Variety" soll "Peaky Blinders"-Regisseur Otto Bathurst Regie bei dem von Leonardo DiCaprio (42) produzierten Film führen. Neben Taron Egerton (27) als Protagonist Robin Hood und Jamie Foxx (49) als Little John gilt Jamie Dornan als Anwärter auf die Rolle des Will Scarlett.

Zeitlich könnte Jamie Dornans Friseurbesuch mit dem Zeitplan von "Robin Hood: Origins" zusammenpassen: Laut "Total Croatia News" wurden die Castings am 20. Januar 2017 beendet. Am 20. Februar sollen die Dreharbeiten für den 100-Millionen-Dollar-Film im kroatischen Dubrovnik starten.

Bis ein Mitwirken von Jamie Dornan möglicherweise endlich bestätigt wird, können sich die Fans des Schönlings erst einmal mit einem neuen Clip zu "Fifty Shades of Grey 2" ablenken. Dieser zeigt Christian Grey und die von Dakota Johnson (27) gespielte Anastasia Steele bei einem sehr eleganten Restaurant-Dinner, gefolgt von einer gewohnt heißen Szene im Fahrstuhl.