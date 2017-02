"Jane The Virgin"-Finale Staffel 3 Überraschender Tod erschüttert Fans 08.02.2017 09:34 Uhr / es

Großer Schocker in Staffel 3 von "Jane the Virgin": Mit der aktuellen Episode der Erfolgsserie hat sich die Welt und das Leben von Jane Gloriana Villanueva auf einen Schlag verändert. Denn es kommt zu einem unerwarteten Serientod.

Achtung, Spoiler! Bislang kann Staffel 3 von "Jane the Virgin" einige Highlights hervorbringen. Jane und Michael sind nicht nur als Pärchen in ihr erstes gemeinsames Zuhause gezogen, sondern haben auch zum ersten Mal miteinander geschlafen. Damit wurde Jane ihren Titel "Virgin" los. Doch unglücklicherweise wird ihr in der aktuellen Folge der Serie ein neuer zuteil: Witwe.

Doch wie kommt es in Staffel 3 überhaupt dazu? Michael steht ein karriereentscheidender und dementsprechend wichtiger Test bevor. Um ihn ein wenig vom Lernen abzulenken, nimmt Jane ihn mit auf die Kirmes, auf der sie schon vor Jahren zusammen waren. Beide erinnern sich an schöne Date-Momente zurück. Als es am nächsten Tag für Michael zu dem Test geht, ahnt noch keiner der beiden, dass er es nicht wieder nach Hause schaffen soll. Denn: Der ehemalige Polizist erliegt seiner alten Schussverletzung.

Besonders tragisch: Bereits im Finale der zweiten Staffel "Jane the Virgin" hing Michaels Leben am seidenen Faden. Doch eigentlich schien die Verletzung in Staffel 3 ausgestanden zu sein. Der Aorta-Riss hatte aber unvorhergesehene Langzeitfolgen, die erst zehn Folgen später zu seinem Tod führen sollten.

Während der Erzähler die Zuschauer daran erinnert, dass Michael Jane versprochen hat, sie bis zu seinem Lebensende zu lieben, gibt es zudem eine kleine Vorausschau. Zu sehen sind Jane mit kürzeren Haaren und der kleine vierjährige Mateo. Beide bereiten sich für eine mysteriöse Hochzeit vor, deren Details bislang noch unklar sind, und die die Spekulationen ordentlich anheizt. Tritt Jane nach dem Tod von Michael etwa ein weiteres Mal vor den Traualtar?

"Jane the Virgin"-Fans sind jedenfalls mehr als erschüttert von Michaels Serientod. In den Kommentaren auf der Facebook-Seite der Serie heißt es unter anderem: "Wie konntet ihr diesen Charakter nur gehen lassen? Ich bin am Boden zerstört. Es bricht mir das Herz, so als ob ich jemanden verloren hätte, den ich wirklich kannte." Eine andere Nutzerin schließt sich dieser Meinung an. Sie meint: "Entschuldigt, aber wirklich?! Ich musste es zwei Mal schauen, weil ich es nicht glauben konnte."