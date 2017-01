Jennifer Lawrence lobt "Passengers"-Kollegen Niemand arbeitet so hart wie Chris Pratt 05.01.2017 14:44 Uhr / sk

Für die Weltraumromanze "Passengers" standen Jennifer Lawrence und Chris Pratt gemeinsam vor der Kamera. Und die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler hat JLaw offenbar schwer beeindruckt. Zumindest lobte sie seine Arbeitseinstellung in einem Interview in den höchsten Tönen.

Auf Promotion-Tour für ihren neuen Film "Passengers" hat Jennifer Lawrence (26) natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Chris Pratt (37) gesprochen. Sein Arbeitseifer beeindruckte die Schauspielerin besonders, obwohl es manchmal offenbar auch zu viel des Guten war: "Chris Pratt ist die am härtesten arbeitende Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe und er hat so eine erstaunliche Einstellung, dass ich ihm sagen musste, dass er aufhören solle, um vier Uhr in der Früh so glücklich zu sein. Ich war dann so: 'Nein, nein, du musst mürrisch sein'", erinnerte sich JLaw im Gespräch mit "People".

Aber nicht nur für die Zusammenarbeit mit Chris Pratt fand Jennifer Lawrence lobende Worte, sie schwärmte ebenso von der Arbeit mit dem norwegischen Regisseur Morten Tyldum (49). Das ganze Team sei vom Drehbuch begeistert gewesen und alle seien "leidenschaftlich" dabei gewesen. Doch was machte das Material von "Passengers" für sie so attraktiv? "Ich fand die Figuren toll und ich mochte die pure Idee von dem ganzen Ding. Ich dachte, es war so kreativ und interessant und ich hoffe, dass die Leute mit einer Million unterschiedlicher Meinungen aus dem Kino gehen." Denn ihrer Ansicht nach rege der Film zu Gesprächen an.

Ob es nach "Passengers" tatsächlich so viel zu diskutieren gibt, können die Fans nun selbst feststellen, der Streifen ist in den deutschen Kinos angelaufen. Neben Jennifer Lawrence und Chris Pratt sind unter anderem noch Michael Sheen (47) und Andy Garcia (60) auf der großen Leinwand zu sehen.