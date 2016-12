Jennifer Lawrence und Selena Gomez Weihnachtsüberraschung für kranke Kinder 27.12.2016 10:13 Uhr / es

Jennifer Lawrence und Selena Gomez nutzten Weihnachten die Gelegenheit, um etwas Gutes zu tun: Sie besuchten Kinderkrankenhäuser und bereiteten den kleinen Patienten damit eine große Freude.

Sie haben ihr Herz am rechten Fleck: Jennifer Lawrence (26) und Selena Gomez (24). Weil viele Menschen Weihnachten nicht bei ihren Liebsten verbringen können, statteten die Hollywood-Schauspielerin und die US-Sängerin an den Feiertagen kleinen Kindern, die im Krankenhaus ausharren müssen, kurzerhand einen Besuch ab.

Jennifer Lawrence überraschte nicht nur kleine Patienten, sondern auch etliche Mitarbeiter im "Norton Children's Hospital" in Louisville in ihrer Heimat, dem US-Bundestaat Kentucky. Es ist nicht das erste Mal, dass die hübsche Blondine dort Weihnachtsfreude verbreitet: Denn die "Oscar"-Preisträgerin macht dies schon seit 2013. "Der Besuch ist schon zu einer echten Tradition geworden. Danke, Jennifer. Du hast allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", heißt es am Sonntag unter anderem auf der Facebook-Seite des Kinderkrankenhauses.

Selena Gomez tut es ihrer Kollegin Jennifer Lawrence gleich: Die Sängerin verbrachte im "Cook Children's Medical Center" in Fort Worth, Texas, nicht nur Zeit mit den kleinen Patienten, sondern half ihnen auch beim Plätzchenbacken. Ein Informant berichtete "E! News" über den Besuch der "Same Old Live"-Musikerin: "Sie ging sehr süß und toll mit den Kindern um. Es gab ein paar Tränen, also war es für einige Patienten sehr emotional. Das Krankenhaus ist so dankbar, dass sie sich Zeit von ihrer Familie genommen hat, um Kinder zu besuchen, die an Weihnachten nicht zuhause sein können."

Auf Instagram postete das Kinderkrankenhaus anschließend einen Schnappschuss mit der Justin Bieber-Ex. Dazu heißt es: "Schaut, wer heute vorbeigekommen ist, um uns zu überraschen. Selena Gomez ist so ein Schatz. Sie verbrachte den Morgen damit, Patienten zu besuchen, die an Weihnachten nicht zuhause sein können. Ein großes Dankeschön, Selena!"