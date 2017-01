Jennifer Lopez sauer? Drake tröstet Nicki Minaj nach Trennung 06.01.2017 16:14 Uhr / tr

Seit kurzer Zeit sind Jennifer Lopez und Drake offenbar zusammen. Doch nun könnte die erste Bewährungsprobe für das Paar kommen: Angeblich ist der Rapper rege mit einer anderen Künstlerin in Kontakt – hinter JLos Rücken.

Jennifer Lopez (47) und Drake (30) schweben seit Kurzem offenbar auf Wolke sieben, ein Kuschelbild auf Instagram und verschmuste Auftritte zeugen von ihrer Romanze. Doch nun könnten erste dunkle Wolken über dem jungen Liebesglück aufziehen. Denn wie ein Vertrauter "Hollywood Life" berichtet, soll der Rapper Nicki Minaj (34) heimlich Nachrichten geschrieben haben, nachdem er gehört habe, dass sich die Sängerin von Meek Mill (29) getrennt hat. Ob Drake bereits ein Auge auf die Sängerin geworfen hat?

Wohl eher nicht, das Ganze soll rein freundschaftlich sein: "Drake ist total glücklich, dass das vorbei ist und er wollte sicher gehen, dass sie in Ordnung und nicht verletzt ist", wird die Quelle vom US-Portal zitiert. "Er sorgt sich um sie und wollte natürlich für sie da sein, damit sie eine Schulter zum Anlehnen hat und damit sie nach der Trennung jemanden zum Reden hat." Aber könnte es nicht trotzdem sein, dass Jennifer Lopez alles andere als begeistert ist, wenn sie erfährt, dass ihre neue Flamme so engen Kontakt mit Nicki Minaj hat?

"Die Dinge zwischen Drake und JLo könnten nicht besser laufen. Die Bindung zwischen den beiden wird immer stärker und Drake möchte nicht, dass JLo sich Sorgen macht", erzählt die Plaudertasche weiter aus dem Leben von Jennifer Lopez. Und dass Drake in dieser schwierigen Zeit für Niki Minaj da ist, sei für ihn selbstverständlich. "Jenny from the Block" habe demnach nichts zu befürchten.