Jennifer Lopez und Drake Gemeinsame Silvester-Sause in Vegas 03.01.2017 15:50 Uhr / or

Mit Jennifer Lopez und Drake gibt es offenbar ein neues Traumpaar im Musikbusiness. Auch den Jahreswechsel sollen die Sängerin und der Rapper gemeinsam in Las Vegas verbracht haben – angeblich waren sie den ganzen Abend lang unzertrennlich.

Seit Jennifer Lopez (47) ein süßes Kuschel-Foto mit Drake (30) auf Instagram veröffentlichte, scheint die Sache klar: die "Jenny from the Block"-Interpretin und der Rapper sind ein Paar. Zwar spekulieren böse Zungen, es könnte sich bei der vermeintlichen Liebesbeziehung eher um PR als um echte Gefühle handeln. Doch wie "ET" berichtet, verbrachten JLo und der Ex-Freund von Rihanna (28) auch den Höhepunkt des Jahres gemeinsam in Las Vegas.

Demnach wurde Jennifer Lopez an Silvester bei Drakes Las Vegas-Show im "Hakkasan"-Nachtclub gesehen, wo sie angeblich die ganze Nacht an seiner Seite geblieben ist. Vor dem Auftritt des Musikers sollen die Turteltauben ein Dinner mit einer Gruppe von Freunden genossen haben. Dem Anlass entsprechend erschien er im Smoking, die Sängerin wurde beim Dinner in einem roten rückenfreien Kleid gesichtet. Und wie ging der Abend weiter? Einem Informanten des Portals zufolge verließ das Promi-Paar den Veranstaltungsort mitten in der Nacht zusammen – Händchen haltend.

Somit dürfte eigentlich kein Zweifel mehr bestehen, dass Jennifer Lopez und Drake eine Liebesbeziehung verbindet. Bereits kurz vor Silvester wurden die beiden laut "Hollywood Life" gemeinsam auf der "Winter Wonderland Prom Party" gesichtet, wo sie eine heiße Tanzeinlage ablieferten. Zwei Videos, die davon auf Instagram auftauchten, zeigen das Paar eng umschlungen – und wie der "Nothing Was the Same"-Star der Beauty mitten auf der Tanzfläche einen dicken Kuss auf den Mund gibt.