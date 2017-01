Jens Büchner via Facebook Endlich eine eigene Fanpage 06.01.2017 13:44 Uhr / am

Jens Büchner via Facebook: Endlich eine eigene Fanpage © Facebook/Buechner.Jens.Mallorca

Bislang war TV-Auswanderer Jens Büchner lediglich mit einem Privat-Account auf Facebook zu finden. Nun wurde er dem Fan-Ansturm auf seine Seite schlicht nicht mehr Herr und machte seinen Anhängern deshalb ein Geschenk: eine neue Fanpage.

Mit einem Video auf Facebook erklärte Mallorca-Jense aka Jens Büchner (47) seinen Entschluss, eine gesonderte Fanpage zu starten. "Es ist passiert, ich habe eine eigene Gefällt-mir-Seite. Das Problem ist meine normale Facebook-Freundschaftsseite […] platzt aus allen Nähten", so der Fernsehstar schlicht. Wer Lust habe, könne ihm nun über die neue Seite folgen. Dort werde er seine Anhänger auf dem Laufenden halten, was Tag für Tag bei ihm passiert.

Und das ist eine ganze Menge. Umgehend informierte er seine Jenser-Fans über ein Interview vor laufenden Kameras, das kurz bevorstand. "Ich bin so aufgeregt", teilte er seinen Followern via Facebook mit. Dabei ist es Jens Büchner eigentlich gewohnt, gefilmt zu werden, wurde er doch als kultiger Auswanderer in einer Fernsehsendung berühmt. Via Social Media sprachen seine Netz-Freunde ihm Mut zu. Er soll so natürlich bleiben, wie er eben ist, rieten die Facebook-User.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Jens Büchner schon bald in den TV-Dschungel zieht – und damit unter anderem zum Mitbewohner von Honey alias Alexander Keen (34), Gina-Lisa Lohfink (30) und Kader Loth (44) wird. Eine Neuigkeit, die sowohl seine Fans als auch die Medien in helle Aufregung versetzte. Ob der gebürtige Sachse zwischen Käfern, Schlangen und fiesen Prüfungen überzeugen kann und am Ende den Dschungel-Thron erklimmt, bleibt abzuwarten. Für eine Erweiterung seiner Fan-Gemeinde ist "Pleite aber sexy"-Sänger Jens nun zumindest bestens gerüstet.