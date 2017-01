Justin Bieber als Baby Papa teilt süße Throwback-Pics 06.01.2017 11:22 Uhr / tr

Oh, wie süß: Der Papa von Justin Bieber teilte nun niedliche Baby-Bilder des "Purpose"-Stars auf Instagram. Ganz zur Freude der Fans, die beim Anblick des kleinen Biebs ganz aus dem Häuschen sind.

Justin Bieber (22) hat sich in den vergangenen Jahren vom süßen Kinderstar zum skandalumwitterten Poprabauken gewandelt, der seinen tätowierten und gut trainierten Oberkörper gerne halb nackt präsentiert. Auf den Bildern, die sein Vater Jeremy Bieber (41) jetzt auf Instagram veröffentlichte, ist davon aber noch nichts zu sehen. Das erste Pic zeigt den Sänger als süßes Baby mit großen Kulleraugen und geöffnetem Mund auf dem Rücken liegend neben einem Blatt Papier, auf dem in großen roten Lettern steht: "Ich liebe dich, Daddy." Im Moment der Aufnahme trägt der Mini-Bieber ein weißes Hemd mit Kragen und großen Knöpfen und eine schwarze Weste.

Dass es sich bei dem unschuldigen Wonneproppen tatsächlich um Justin Bieber handelt, macht Papa Jeremy im Kommentar deutlich: "Baby Justin. #throwback #bieberprince." Auf einem zweiten Foto ist Justin Bieber bereits aus dem Windelalter raus und ein kleiner Junge. Und wieder schaut der kleine Kerl mit seinen großen Augen und geöffnetem Mund zuckersüß und unschuldig in die Kamera, die kleinen Händchen hält er sich an die Wangen.

Throwback-Bilder von Justin Bieber, die bei seinen Fans das Herz aufgehen lassen, wie die zahlreichen Instagram-Kommentare zeigen. "Oh mein Gott, er ist so süß", findet ein Follower und ein User schreibt kurz und knapp: "Schön, schön." In den Augen einiger Follower ist aber eigentlich alles wie immer: "Er hat sich nicht verändert", befindet ein Anhänger und ein anderer Nutzer stellt fest: "Anbetungswürdig wie immer."