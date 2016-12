Justin Bieber angeklagt "Purpose"-Star droht Gefängnis 22.12.2016 15:34 Uhr / tr

Justin Bieber hat mal wieder Ärger: Ein Richter in Argentinien hat angeblich Anklage gegen ihn erhoben. Der eigentliche Fall liegt bereits ein paar Jahre zurück, dennoch könnte dem "Purpose"-Star nun eine Gefängnisstrafe drohen.

Eigentlich könnte alles so schön sein: Die Skandal-Zeit von Justin Bieber (22) ist lange vorbei, seine "Purpose"-Tour ist ein voller Erfolg und aktuell genießt der Star eine kleine Pause in Los Angeles. Doch nun holt den Sänger offenbar die Vergangenheit ein. Wie "TMZ" berichtet, wurde er in Argentinien von einem Gericht für ein angebliches Vergehen aus dem Jahr 2013 angeklagt.

Damals soll Justin Bieber seinen Bodyguard vor einem Club in Buenos Aires animiert haben, einen Paparazzo zu attackieren und dessen Fotoausrüstung zu stehlen. Selbst Interpol wurde Berichten zufolge damals eingeschaltet, nachdem der "Purpose"-Star nicht zu einer Anhörung vor Gericht erschienen war. Die aktuelle Anklage ist für den Sänger insofern heikel, da ihm laut dem US-Portal eine Haftstrafe droht, sollte er nach Argentinien einreisen, bevor der Fall geklärt ist. Justin Biebers Anwälte wollen aber gegen die Anklage vorgehen, wie es heißt. Ihrer Meinung nach wolle der zuständige Richter mit dem Verfahren gegen den Superstar lediglich Aufmerksamkeit erregen.

Ob der Fall demnächst endgültig zu den Akten gelegt wird, oder ob sich Justin Bieber tatsächlich vor Gericht verantworten soll, bleibt abzuwarten. Fest steht: Im kommenden Frühjahr führt die "Purpose"-Tour den Sänger durch Südamerika. Argentinien stand aber bereits vor der jetzigen Anklage nicht mehr auf dem Programm, obwohl Biebs in dem Land eine große Fanbase hat. Ob sich an den Tour-Plänen in Zukunft noch was ändern wird, hängt vermutlich stark von der Entscheidung des Gerichts ab.