Justin Bieber auf "Purpose"-Tour Satte Geldstrafe für Meet & Greet-Absage 28.12.2016 14:35 Uhr / lm

Nachdem Justin Bieber alle Fan-Treffen rund um seine "Purpose"-Tour absagte, blieben zahlreiche Belieber wütend und enttäuscht zurück. Die Mama eines Fan-Girls ließ den Rückzieher des Popstars nicht auf sich sitzen und zog vor Gericht – mit Erfolg.

Ganze 5.298 US-Dollar muss Justin Bieber (22) nun blechen – das sind rund 5.087 Euro. Dieses Urteil fällte ein Richter in Florida. Der Betrag umfasst laut dem Portal "AceShowbiz" den Ticketpreis, in dem das Meet & Greet enthalten war, sowie die Kosten und Gebühren für die Verhandlung. Die betroffene Mutter selbst hatte zuvor 1.856 Dollar bezahlt, um mit ihrer Tochter im Juli ein Konzert der "Purpose"-Tour in Miami zu besuchen und Biebs anschließend persönlich zu treffen.

Einen wahren Erfolg kann die Fan-Mama allerdings nicht verbuchen. Denn den "Sorry"-Hitmaker selbst scheint die Geldstrafe wenig zu kümmern. Die Klatschexperten von "Gossip Extra" wollen sogar wissen, dass Justin Bieber nicht einmal einen Anwalt für den Prozess engagierte. Höchstpersönlich sei er demnach ebenfalls nicht vor Gericht erschienen. Offenbar interessiert den "Purpose"-Beau der Aufruhr nicht, den er durch seine Absage auslöste. Statt sich mit Gerichtsurteilen herumzuärgern, genießt der Sänger zurzeit eine Pause von seiner Tour und entspannt im Meer vor Barbados.

Bereits im März cancelte Justin Bieber alle Meet & Greets im Rahmen seiner "Purpose"-Tour. Die Begründung reichte der Ex von Selena Gomez (24) via Instagram nach. "Ich liebe euch, Leute", begann der "Love Yourself"-Star seinen emotionalen Beitrag. Und dennoch sagte er seine Meet & Greets ab. "Ich will die Leute zum Lächeln bringen und glücklich machen, aber nicht auf meine Kosten und ich verlasse [die Treffen] immer [und] fühle mich mental und emotional ausgebrannt bis an den Rand der Depression."