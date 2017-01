Justin Bieber boykottiert "Grammy®s 2017" Zu unwichtig für junge Künstler? 31.01.2017 09:46 Uhr / cb

Hebt Justin Bieber jetzt endgültig ab? Wie es aussieht, möchte der Sänger die wichtigste Preisverleihung im Music-Biz schwänzen: die "Grammy®s 2017". Gibt es dafür einen guten Grund oder hält Biebs die renommierte Auszeichnung wirklich für zu unwichtig für junge Künstler?

Am 12. Februar werden die "Grammys 2017" verliehen. Mit dabei sind natürlich viele angesagte Musiker. Justin Bieber (22) könnte dem Event in diesem Jahr allerdings fern bleiben, wie "TMZ" berichtet. Eine Plaudertasche aus dem Umfeld des Kanadiers soll dem Portal gesteckt haben, dass Justin "nicht denkt, dass die 'Grammys' relevant oder repräsentativ sind, gerade was junge Sänger angeht." Warum der Ex von Selena Gomez (24) das gesagt haben soll, bleibt allerdings unklar.

Bisher gab sich der "Sorry"-Interpret des Öfteren die Ehre und bekam im vergangenen Jahr sogar einen der begehrten Preise für "Where Are Ü Now" als "Best Dance Recording". Damals performte Justin Bieber sogar zwei Songs live. Das wird es offenbar bei den "Grammys 2017" nicht geben. An verletzter Eitelkeit kann das nicht liegen, denn Biebs ist insgesamt vier Mal nominiert, unter anderem für "Purpose" als "Album des Jahres" und "Love Yourself" als "Song des Jahres". Sollte er gewinnen und sich den Preis nicht selbst abholen, wäre das in den Augen der Hater ziemlich arrogant.

Aber Justin Bieber ist offenbar nicht der einzige Promi, der nicht zu den "Grammys 2017" kommen will. Kanye West (39) kündigte an, dass er die Veranstaltung boykottieren wolle, wenn das Album von Frank Ocean (29) nicht bei den Nominierungen berücksichtigt werde. Es gibt aber noch einen anderen Grund, wie das "Us Magazine" weiß: "Er nimmt sich ein bisschen Zeit für sich selbst." Nach seinem Zusammenbruch verständlich. Einer, der ebenfalls nicht vor Ort sein wird, soll Rapper Drake (30) sein. Er hat allerdings eine bessere Entschuldigung als Justin: Der Künstler ist nämlich zu diesem Zeitpunkt auf Tour in Europa.