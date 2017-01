Justin Bieber disst Selena Gomez Romanze mit The Weeknd nur Fake 18.01.2017 17:07 Uhr / lm

Pop-Schnuckel Selena Gomez datet The Weeknd. Das neue Traumpaar in der Musikindustrie? Justin Bieber glaubt, die Turtelei zwischen den beiden sei nur ein geschickter PR-Gag. Hat Biebs Recht oder spricht aus ihm die pure Eifersucht?

Die frühere On-Off-Beziehung zwischen Justin Bieber (22) und Selena Gomez (24) bestimmte jahrelang die Schlagzeilen. Kein Wunder, dass der Musiker gleich nach seiner Meinung gefragt wurde, als seine Ex mit Shootingstar The Weeknd (26) gesehen wurde. Paparazzi-Bilder zeigen, wie die beiden nach einem romantischen Dinner in Santa Monica küssend ein Restaurant verlassen.

Justin Bieber hält laut dem Klatsch-Portal "TMZ" so gar nichts von der Beziehung. Alles sei nur ein Fake, so Biebs laut einer Quelle. Er glaube vielmehr, Selena Gomez würde The Weeknd nur ausnutzen, um ihre Karriere zu pushen. Abel Tesfaye, wie er im realen Leben heißt, führt aktuell mit seinem Album "Starboy" souverän die US-Billboard-Charts an.

Die Geschäftsstrategie hätte Selena Gomez zuvor schon mit ihm, Nick Jonas (24) und Zedd (24) verfolgt, nur um Schlagzeilen zu kreieren und kurz darauf neue Musik auf den Markt zu bringen, behauptet der "Sorry"-Sänger angeblich. Es würde Justin Bieber nicht wundern, wenn beide bereits an gemeinsamer Musik arbeiten.

Auch die letzte Verflossene von The Weeknd hält offenbar nicht viel von der frischen Beziehung: Kurz nachdem die Knutsch-Pics erschienen, entfolgte Top-Model Bella Hadid (20) ihrer "Konkurrentin" Selena Gomez auf Instagram.

Bella und The Weeknd trennten sich vor rund zwei Monaten. Gerüchten zufolge soll die Schönheit aber weiter Gefühle für den "Starboy"-Hitmaker haben. "Sie ist noch nicht über ihn hinweg und liebt ihn", so ein Informant zu "TMZ". Selena Gomez soll hingegen kein schlechtes Gewissen haben, einer Freundin den Freund auszuspannen. Beide würden sich (entgegen der häufigen Annahme) nur flüchtig über Taylor Swift kennen, seien aber nicht befreundet.