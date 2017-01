Justin Bieber disst The Weeknd Das denkt der Freund von Selena Gomez 24.01.2017 17:32 Uhr / wa

Was Justin Bieber jüngst über The Weeknd zu sagen hatte, klang alles andere als freundlich. Doch was hält der vermeintlich neue Freund von Selena Gomez davon? Der Musiker ist angeblich völlig unbeeindruckt – und konzentriert sich lieber auf das Wesentliche.

Die Beziehung von Justin Bieber (22) und Selena Gomez (24) ist schon lange Geschichte, dennoch scheint sich das ehemalige Traumpaar nie ganz voneinander lösen zu können. Kein Wunder, dass der "Purpose"-Sänger umgehend von "TMZ" nach The Weeknd (26) gefragt wurde. Und die Ansage war deutlich: Nein, Biebs hört keine Musik von Sels vermutlich neuem Freund, denn die sei echt "schlecht". Ein Diss, aus dem The Weeknd aber angeblich keine große Sache machen möchte.

"Seine Musik spricht für sich selbst. Er braucht nicht Justins Anerkennung", weiß ein Informant von "Hollywood Life" zu berichten. Zudem habe The Weeknd kein Interesse an einem großen Eifersuchtsdrama: "Er möchte wirklich nicht in eine Dreiecksgeschichte hineingezogen werden und er möchte nicht, dass irgendeine Art von Drama oder Hass von Justin Bieber kommt." Doch was will der "Starboy" stattdessen? Offenbar eine entspannte Zeit mit Selena Gomez – ohne Gedanken an ihre Ex-Freunde zu verschwenden.: "Er mag Selena – er ist total verknallt in sie. Und genau so, wie er über Bella Hadid hinweg ist, ist sie über Justin hinweg. The Weeknd schätzt den Diss nicht, aber er will es dieses Mal gut sein lassen."

Doch für die Zukunft hat der Musiker angeblich einen guten Rat für Justin Bieber parat: "Wenn Justin auch nur ein bisschen Verstand hat, geht er einfach und lässt ihn und Selena in Ruhe." Ob die Sache damit vorbei ist, oder The Weeknd doch noch einmal verbal zurückschlägt, bleibt abzuwarten. Die Romanze mit Selena Gomez scheint von dem Zwist zumindest unbeeindruckt zu bleiben, Ende vergangener Woche wurden die Turteltauben wieder zusammen gesichtet.