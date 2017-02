Justin Bieber doch bei den Grammy®s 2017? Sehnsucht nach Selena Gomez 02.02.2017 11:36 Uhr / am

Wenn die Grammy®s 2017 verliehen werden, wird Justin Bieber wohl fehlen, angeblich hat er keine Lust auf die Preisverleihung. Doch könnte es sein, dass Biebs seine Meinung Selena Gomez wegen noch ändert?

Die Grammy®s 2017 gehören in der Musikbranche zur wichtigsten Auszeichnung des Jahres, dennoch möchte Justin Bieber (22) der Veranstaltung angeblich lieber fernbleiben. Wie ein Informant jüngst "TMZ" zu berichten wusste, denke der Musiker nicht, "dass die Grammy®s relevant oder repräsentativ sind, gerade was junge Sänger angeht." Doch wie es nun aussieht, hat sich der Ex-Freund von Selena Gomez (24) doch noch nicht endgültig gegen eine Teilnahme an der Award-Show entschieden.

Der Executive Producer der Grammy®s 2017, Ken Ehrlich, erklärte im Interview mit "Entertainment Tonight" zumindest, das man noch immer mit Justin Bieber im Gespräch sei. Doch warum sollte sich der "Purpose"-Star doch noch umentscheiden? Vielleicht, weil seine langjährige On/Off-Liebe Selena Gomez zur Show kommen könnte – in Begleitung ihres vermeintlich neuen Freundes The Weeknd (26). Laut "TMZ" zumindest hat sich der "Starboy" mit Begleitung für eine Grammy-Party angemeldet. Wen er als Begleitperson mitzunehmen gedenkt, ist nicht bekannt, doch die "Same Old Love"-Kandidatin wird als heiße Kandidatin gehandelt.

Nun wird spekuliert, dass Justin Bieber doch zur Preisverleihung kommt, um seine Ex-Flamme wiederzusehen und das Pärchen-Debüt zu stören. Ob JB kommt oder nicht, wird sich spätestens am 12. Februar zeigen, dann werden die Grammy®s 2017 im "Staples Center" in Los Angeles verliehen.

Dass Justin Bieber alles andere als begeistert von dem neuen Mann an der Seite von Selena Gomez ist, machte er bereits in der Vergangenheit deutlich, als er von Reportern des US-Portals nach seiner Meinung über die Musik von The Weeknd gefragt wurde. Diese höre er nicht, denn die sei schlecht, so seine Antwort.