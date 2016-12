Justin Bieber, Drake und Co. Silvester-Partys mit den Stars 31.12.2016 09:00 Uhr / cb

Ob Justin Bieber, Drake oder Bruno Mars: Auch an Silvester können Fans ihren Idolen ganz nah sein. Zahlreiche Stars spielen zum Jahresabschluss nämlich nochmal ein Konzert. Für die Tickets müssen Anhänger jedoch teilweise tief in die Tasche greifen.

Auch wenn Justin Bieber (22) 2016 kein neues Album herausgebracht hat, kann er zufrieden auf das Jahr zurückblicken. Im Rahmen seiner "Purpose"-Tour füllte der "What Do You Mean?"-Sänger zahlreiche Hallen auf der ganzen Welt. Und auch an Silvester wird Justin Bieber die Bühne entern und für ohrenbetäubenden Kreischalarm bei den Fans sorgen. Am 31. Dezember tritt der Kanadier im Hotel "Fontainebleau" in Miami auf. Die Ticketpreise beginnen ab 350 Dollar, umgerechnet 330 Euro. Die Karten beinhalten auch unbegrenzten Ausschank von Freigetränken an der Bar.

Nicht wesentlich günstiger als die Silvester-Sause mit Justin Bieber ist das Konzert von Rapstar Drake (30), der im "Hakkasan" in Las Vegas das Publikum ins neue Jahr begleiten wird. Kostenpunkt: 300 Dollar, also knapp 285 Euro. Wie Drake wird auch Bruno Mars (31) an Silvester in der Casino-Metropole spielen. Wer die Performance des "Versace on the Floor"-Sängers im "The Bank" sehen und hören will, muss für schlechtere Sitzplätze umgerechnet 96 Euro zahlen.

In der gleichen Preisklasse bewegen sich auch die Club-Abende von Steve Aoki (39) und DJ Snake (30), der mit der Justin Bieber-Kollabo "Let Me Love You" für den Sommerhit des Jahres sorgte. Beide DJs und Produzenten spielen ebenfalls in Sin City. Für Fans, die an Silvester nicht ihr ganzes Erspartes verbraten wollen, sind die Las Vegas-Gigs des Elektro-Kombo "Major Lazer" und Hip-Hop-Legende Ludacris (39) zu empfehlen. Die billigsten Tickets kosten hier gerade einmal 37 Euro.