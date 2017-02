Justin Bieber eifersüchtig? Ex-Freundin steht auf Lewis Hamilton 01.02.2017 18:23 Uhr / lm

Es bahnt sich Beef an! Sofia Richie, die Ex von Justin Bieber, datet einen neuen Mann – und der ist ausgerechnet auch noch ein Kumpel des "Sorry"-Hitmakers.

So hat sich die ehemalige Flamme von Justin Bieber (22) offensichtlich niemand Geringeren als den Rennfahrer Lewis Hamilton (32) geangelt. Der "Mirror" berichtet, dass die Zwei bei einem Dinner-Date gesichtet wurden. Sie seien in das "Sugarfish and the Montage Hotel" in Beverly Hills gegangen, um dort Sushi zu genießen. Die Tochter von Lionel Richie (67) trug dabei ein lässiges schwarzes Outfit, versteckte ihre Augen hinter einer großen Sonnenbrille und band ihre Haare in zwei Zöpfen nach hinten. Lewis Hamilton hingegen kam ebenfalls leger in Jeans, T-Shirt und mit einer Cap.

Angeblich war es sogar nicht das erste Mal, dass sich der Formel 1-Star und die Ex von Justin Bieber getroffen haben. Das Klatschportal schreibt, dass sie sich bereits bei der "Balmain Menswear Show" in der vergangenen Woche gedatet hätten. Sollten die Gerüchte stimmen, könnten schon bald Gewitterwolken über den Frischverliebten aufziehen.

Zum einen wäre da der Exfreund, Justin Bieber. Eigentlich dürfte ihm nach seiner kurzen Romanze mit Sofia Richie (18) egal sein, dass sie sich wieder auf die Suche gemacht hat. Wäre ihr Auserwählter nicht ein Kumpel, mit dem er bereits gute Zeiten verbracht hat. So feierten Lewis und Biebs nach Hamiltons Sieg in Monaco gemeinsam auf dem Podium und sahen ganz so aus, als würden sie sich schon seit geraumer Zeit kennen und gut verstehen.

Zum anderen wäre da auch noch der große Altersunterschied zwischen Lewis Hamilton und Sofia Richie. Ganze 14 Jahre trennen sie – und das wiederum könnte gewaltig an dem Selbstbewusstsein von Nicole Scherzinger (38) kratzen. Diese war bekanntermaßen sechs Jahre mit dem Motorsportler liiert und hatte schwer mit der Trennung zu kämpfen. Dass ihr Verflossener sich nun eine derart junge Freundin aussucht, kommt sicherlich für sie sehr überraschend, obwohl sie weiß, dass Lewis kein Kind von Traurigkeit ist, was die Frauen anbelangt. Solange die Spekulationen sich noch nicht als wahr herausgestellt haben, sollten jedoch keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.