Justin Bieber enttäuscht? Bei Kendall Jenner & Hailey Baldwin abgeschrieben 05.01.2017 18:21 Uhr / sk

Kendall Jenner und Hailey Baldwin wurden in der Vergangenheit beide schon als Freundin von Justin Bieber gehandelt. Mittlerweile scheint er abgeschrieben zu sein, denn nun werden beide Beautys mit einem anderen Hottie in Verbindung gebracht. Ob Biebs enttäuscht ist?

Justin Bieber (22) ist ein echter Mädchenschwarm und glaubt man diversen Berichten, ist die Liste seiner Ex-Freundinnen lang. Kendall Jenner (21) und Hailey Baldwin (20) sind nur zwei Ladys, mit denen der Sänger in der Vergangenheit mehr als freundschaftlich verbunden gewesen sein soll. Jetzt sieht es aber so aus, als hätten die beiden Laufstegschönheiten einen anderen Hottie im Visier: Chandler Parsons (28).

Nachdem zunächst Hailey Baldwin mit dem Basketballspieler in Verbindung gebracht wurde, kursierte das Gerücht, Kendall Jenner könnte mit ihm auf Tuchfühlung gehen. Doch wie nun ein Informant "TMZ" zu berichten wusste, handelt es sich in beiden Fällen nicht um einen Flirt oder den Anfang einer Beziehung, sondern vielmehr um ein rein freundschaftliches Verhältnis. Ob Justin Bieber darüber erleichtert ist? Fest steht, dass auch der Sänger und Kendall Jenner erst vor Kurzem wieder für ein Brodeln in der Gerüchteküche sorgten, als sie in der Vorweihnachtszeit für einen Kurztrip mit dem Flieger nach Utah aufbrachen.

Aber auch in diesem Fall war angeblich alles rein freundschaftlich: "Justin und Kendall sind einfach Freunde, nicht mehr. Und es ist nichts Romantisches", erklärte ein Vertrauter gegenüber "Hollywood Life". "Sie genießen die Gesellschaft des jeweils anderen und haben jede Menge gemeinsame Freunde, und so hängen sie ziemlich oft zusammen ab. Für sie war es keine große Sache, mit ihm in ein Flugzeug zu steigen und einen Kurztrip für ein paar Tage zu machen." Das hört sich so an, als gehörten Justin Bieber, Hailey Baldwin und Kendall Jenner tatsächlich einfach nur einer großen Clique an.