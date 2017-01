Justin Bieber genießt Tour-Pause Karriere als professioneller Eishockey-Spieler? 30.01.2017 15:55 Uhr / wa

Justin Bieber nutzte eine kleine Gesangpause, um seine Fähigkeiten auf dem Eis zu zeigen. So bewies Justin, dass er nicht nur am Mikro eine gute Figur macht.

Beim "NHL All-Star Celebrity Shootout" im Staples Center, einer Multifunktionsarena in Los Angeles, zeigte Justin Bieber (22), dass er auch mit Schlittschuhen und Hockeyschläger umgehen kann. Nach zwei verpatzten Strafstößen gelang es dem Kanadier sogar, einen Treffer im Tor zu landen. In einem günstigen Moment, als der Torwart des gegnerischen Teams seinen roten Kasten unbeaufsichtigt ließ, ging der Sänger in den Angriff über und verwandelte die Situation in ein "empty-net goal" – das heißt: ein Tor ohne Torwart. Der Einsatz wurde belohnt. Am Ende gewann sein "Team Gretzky" gegen das gegnerische "Team Lemieux" mit einem Vorsprung von zwei Punkten.

Doch der Sieg wurde Justin Bieber nicht geschenkt. Richtig ungemütlich wurde es für ihn, als ihn der kanadische Profispieler Chris Pronger (42) mit seinen 1,98 Metern Körpergröße und 100 Kilogramm Körpergewicht gegen die Spielfeldbegrenzung presste. Der Verteidiger der "Arizona Coyotes" strahlte in die Kamera und schien die Sekunden der Überlegenheit zu genießen. Ein paar Momente später war jedoch klar: alles nur Spaß. Mit ein paar freundschaftlichen Klopfern auf Justins Helm versöhnten sich beide rasch wieder.

Justin Bieber hat offensichtlich große Freude am Eishockey-Spielen. Trotzdem verlässt er das Staples Center wieder – wenn auch nur für kurze Zeit. Bereits am 12. Februar kehrt er zu seinem musikalischen Wurzeln zurück und besucht die Arena im Zuge der "Grammy"-Verleihung erneut. Unter anderem ist der Popstar mit "Purpose" für das "Beste Album des Jahres" und mit dem Song "Love Yourself" für den "Besten Song des Jahres" nominiert. Es ist die 59. Verleihung des wichtigsten US-amerikanischen Musikpreises. Bewertet werden musikalische Veröffentlichungen des Zeitraumes vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016. In seiner bisherigen Karriere konnte Justin erst einen der goldenen Plattenspieler nach Hause tragen.